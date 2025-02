Compre um carro a jato no IIMS 2025 pode tirar férias grátis, escolha seu próprio destino

Yakarta, vivo – Ao incentivar o Salão Automóvel Internacional na Indonésia (IIMS 2025), o Jetour apresenta uma variedade de promoções atraentes para os consumidores que compram x70 a mais e se apressaram durante esta exposição.

De acordo com a campanha promovida por Jetour, #Traveranywhere, que faz parte da estratégia Travel+, o Jetour fornecerá um pacote de férias a qualquer destino, de acordo com as eleições do consumidor, para todos os visitantes do IIMS 2025 que encomendam unidades durante a exposição.

Michael Budihardja, Vendas e Grade Diretor A PT Jet Motor Indonésia disse que os consumidores posteriores podem escolher um destino de férias em qualquer lugar com benefícios adicionais na forma de pacotes de férias fantásticos.

“Queremos proporcionar uma experiência de viagem integral+ através de uma combinação de propriedade de carros a jato e oportunidades de férias para sonhar Destin em qualquer lugar com benefícios adicionais na forma de pacotes de férias fantásticos”, disse ele, citado VIVA Em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Não parando por aí, o Jetour também oferece um programa de vendas especial que vale dezenas de milhões de rúpias, incluindo gasolina gratuita de até 1.000 litros, seguros gratuitos por até dois anos e que a Lucky Dip for IIMS 2025.

Em seguida, este fabricante automotivo da China também fez um programa de intercâmbio para que clientes em potencial pudessem trocar carros antigos com novos carros a jato.

Além disso, há também um benefício exclusivo de vendas completas que consistem em uma garantia de serviço gratuita por três anos, incluindo custos de serviço e peças de reposição.

Para obter informações adicionais, o Jetour oferece um modelo de viagem RP.

Quanto ao modelo de viagem Jetour X70 Plus, oferecido para RP418,8 milhões e x70 mais inspiração RP448,8 milhões. Todos os preços são o estado de Yakarta OTR.