‘Comprometido’ Reino Unido para negociar um acordo comercial com a Índia: Downing Street

O Secretário de Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds, visitará a Índia no final do mês para relançar as conversas do Reino Unido TLC. | Crédito da foto: Reuters

O Reino Unido, sob o governo trabalhista, permanece “comprometido” em negociar um acordo comercial com a Índia, disse Downing Street, pois confirmou que o Secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds, visitará a Índia no final do O mês para o relançamento da negociação.

As conversas pararam em março de 2024, antes de os dois países irem às urnas. Os dois países lançaram conversas comerciais em janeiro de 2022 e concluíram 14 rodadas de negociações.

Além de buscar maior acesso ao mercado de mercadorias para certas exportações, a Índia está procurando a maior facilidade de movimento de seus alunos e outros cidadãos para fornecer serviços, como nos setores de assistência médica e TI. O Reino Unido está procurando cortes de taxas indianas em produtos que incluem uísque, chocolates, itens de confeitaria e veículos elétricos. Você também está procurando acesso ao mercado para o seu setor de serviços, como serviços legais, de telecomunicações e financeiros.

Quando perguntado se facilitando o movimento das pessoas através das fronteiras para prestar serviços, seria um desafio, dado o primeiro -ministro do Reino Unido Kier Starmer, ele adotou a imigração, as autoridades do Reino Unido procuraram separar o movimento temporal de indivíduos e imigração.

“…” Comércio e imigração são problemas separados, mobilidade nos negócios e movimento temporário de pessoas comerciais de curto e curto prazo, são características em negociações comerciais e comércio de apoio “, disse um porta -voz dos assuntos externos do Sr. Starmer a Hindu para Uma sessão informativa na sexta -feira.

“Mas os compromissos de mobilidade dos negócios são separados da migração permanente e mantemos os separados de conversas comerciais”, disse o porta -voz.

Ambas as partes minimizaram o movimento do problema das pessoas ou para separar o problema da migração.

Nos comentários públicos em junho do ano passado, o Alto Comissário da Índia no Reino Unido, Vikram Doraiswami, havia dito que os vistos não eram a primeira prioridade para a Índia nessas conversas comerciais e que a Índia não estava considerando o TLC como um meio a tomar Pessoas para o Reino Unido, mas para um nível razoável de movimento de pessoas para prestar serviços no Modo 4 do Acordo de Comércio de Serviços Gerais (GAT).