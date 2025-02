Concentre -se em projetos de criação de infraestrutura, emprego e água no orçamento do Rajastão

O orçamento do estado 2025-26 apresentado pelo ministro das Finanças do Rajastão, Diya Kumari, na assembléia na quarta-feira, enfatizou a expansão da infraestrutura nos principais setores, geração de emprego e projetos de abastecimento de água, apesar de um déficit fiscal estimado de Rs.84.643, que foi 4,25% do produto interno do estado bruto (GSDP).

Ao apresentar o orçamento de 5,37 lakh crore, a sra. Kumari, que também é a principal vice -ministra, anunciou recrutamentos por 2,75 lakh de posições no governo e setores privados, conexões de água potável por 20 lakh de casas e a construção de nove rodovias Greenfield em um Greenfield em um Greenfield em um Affield Greenfield. RS custa 60.000 milhões de rúpias. “Estamos comprometidos em criar uma economia de 350 bilhões de dólares até 2030”, disse Kumari.

A sra. Kumari descreveu sua declaração financeira como o primeiro “orçamento verde” do estado, com seu foco na adaptação de mudanças climáticas, florestas, meio ambiente e biodiversidade. Ela disse que o governo do estado adotaria medidas concretas para promover a agricultura sustentável, a coleta de água, a reciclagem e a eliminação dos resíduos e o desenvolvimento de capacidades nesses domínios.

Enquanto o partido no poder, Bharatiya Janata recebeu o orçamento do estado como um documento para “desenvolvimento inclusivo”, disse o Congresso da oposição, tribos e mulheres. O ex -CM Ashok Gehlot disse que o orçamento resultaria na negação das garantias do primeiro -ministro Narendra Modi.

A Sra. Kumari disse em seu discurso de 138 minutos que o GSDP, que indica o desenvolvimento do estado, estima-se que aumente para mais de Rs.19,89.000 milhões de rúpias em 2025-26. “O governo do estado cumpriu 58% de suas promessas feitas no manifesto eleitoral e cumpriu 73% dos anúncios do orçamento anterior”, disse ele.

No orçamento de 2025-26, as receitas estimadas de renda foram vinculadas a Rs.2.94 lakh crore, despesas de receita estimadas Rs.3.25 lakh crore e o déficit de renda estimado de 31.009 milhões de rúpias.

A Sra. Kumari também anunciou 150 unidades de eletricidade gratuitas por mês aos beneficiários sob o esquema de eletricidade gratuito do CM. Outros anúncios orçamentários para o setor de energia incluíram 50.000 novas conexões de energia agrícola, 5 lakh de conexões domésticas, abolição bancária com outros estados a altas taxas e a instalação de mais plantas solares.

Uma atribuição de Rs.10 milhões de rúpias para o trabalho de estradas não vincáveis ​​em cada círculo eleitoral da Assembléia, bem como Rs.15 milhões de rúpias nos distritos eleitorais localizados na região do deserto, Rs.50 milhões de rúpias para relatórios detalhados de anel Projetos rodoviários em 15 cidades e Rs.250 milhões de rúpias para o trabalho de melhoria de tráfego em Jaipur. O Ministro das Finanças também anunciou a criação de um fundo de Rs.150 milhões de rúpias no âmbito do Programa de Desenvolvimento da região de Thar de CM.

A Sra. Kumari anunciou um novo Centro Global de Centro de Investimentos no Setor de Serviços, uma política de promoção comercial para o setor comercial e o desenvolvimento de 10 locais, como destinos turísticos icônicos. Ela disse que Rs.

A pensão mensal da Seguridade Social para idosos, viúvas, mulheres solteiras, pessoas com habilidades diferentes e agricultores pequenos e marginais aumentou de Rs.1.200 para Rs.1.250. Outros anúncios orçamentários incluíram o estabelecimento de um centro de controle cibernético e a sala de guerra de Rs.350 milhões de rúpias, e um aumento no primeiro -ministro Kisan Samman Nidhi, bem como o bônus quintal no preço mínimo de apoio ao apoio ao trigo.

O primeiro -ministro Bhajan Lal Sharma disse em uma entrevista coletiva depois de apresentar o orçamento que garantiria o desenvolvimento sustentável do estado. O orçamento foi apresentado de acordo com as promessas feitas às pessoas pelo BJP, acrescentou.

Anteriormente, o presidente da Assembléia, Vasudev Devnani, anunciou na Câmara que o governo faria uma declaração sobre as questões levantadas pela oposição após zero hora em 20 de fevereiro. O Congresso da oposição estava exigindo a resposta do governo do estado a acusações de vigilância e tapping por telefone. Nivelado pelo ministro do gabinete de Kirodi Lal Meena. (EOM)