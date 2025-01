Conchas de enxofre e fogos de artifício encontrados na delegacia de polícia de Mojokerto que explodiram

Mojokerto, VIVA – A Equipa do Laboratório Forense (Labfor) da Polícia Regional de Java Oriental (Polda Jatim) encontrou várias evidências de explosivos e cápsulas de fogos de artifício que são suspeitas de causar a explosão na casa de Aipda Maryudi, aldeia de Sumolawang, Puri, Mojokerto. Regência, Java Oriental. O incidente causou 2 mortes.

O Subchefe de Polícia do Mojokerto Resort, Ihram Kustarto, explicou que na cena do crime (TKP), a equipe encontrou e obteve uma série de evidências, incluindo 5 telefones celulares e pedaços de papel.

“Também sobraram bonés de fogos de artifício. Portanto, há três bonés de fogos de artifício que são fogos de artifício. As pessoas aqui os chamam de sreng dor”, disse Ihram na sede da polícia de Mojokerto, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

 Explosão em uma delegacia de polícia em Mojokerto, East Java

Além disso, há também uma máquina de lavar roupa, vários botijões de gás e um leitor de música. Ihram admitiu que não conseguiu confirmar se esses objetos foram o gatilho da explosão. Uma investigação completa ainda está em andamento.

Entretanto, o Chefe do Laboratório Balmet da Subdivisão da Polícia de Java Oriental, AKBP Agus Santosa, explicou que depois de esfregar a porta do quarto de Aipda Maryudi, foram encontrados cloratos e oxidantes. O clorato é um explosivo de fogos de artifício.

Em detalhe, explicou Agus, foram encontrados no local três explosivos residuais, nomeadamente clorato, enxofre e carbono. Os três ingredientes têm um teor baixo ou baixo explosivo. No entanto, é suscetível ao calor, fricção e vibração.

Ainda está sendo investigado quantos explosivos de fogos de artifício estavam na casa de Aipda Maryudi. O proprietário da casa ainda está sendo investigado. “Quanto ao que causou o calor (que causou a explosão), ainda estamos investigando junto com outras evidências no laboratório forense”, disse Agus.

Conforme relatado anteriormente, a casa de um policial, Aipda Maryudi, na vila de Sumolawang, distrito de Puri, regência de Mojokerto, Java Oriental, foi destruída após uma explosão ocorrida na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Foi relatado que um total de 2 pessoas morreram. no incidente.

O residente local Akhmad Suwanto (40 anos) disse que o incidente ocorreu por volta das 09h00. Ele então saiu e viu a casa do membro do Departamento de Polícia de Dlanggu desabar. “Duas explosões, a primeira foi a mais forte”, disse Suwanto aos repórteres no local.

Ele disse que a explosão ocorreu atrás da casa de Aipda Maryudi. A explosão fez com que a casa de dois andares do policial da ativa desabasse. “Além disso, há outras três casas. Um total de quatro casas foram danificadas”, disse Suwanto.

Após se aproximar do local, Suwanto disse que a casa de Aipda Maryudi estava silenciosa. Ele então se dirigiu para o lado leste da casa. Lá ele viu a dona da casa, Luluk Sudarwati (32) e seu filho K (3), deitados de bruços na casa.

Ambas as vítimas morreram e foram levadas ao hospital. De acordo com o resultado do exame, as duas vítimas deram o último suspiro porque foram esmagadas pelos escombros do prédio devido à explosão.