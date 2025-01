Conclave de ministros da educação que se opõem às novas diretrizes UGC

O governo do Congresso em Karnataka está trabalhando para aprovar uma resolução conjunta com outros estados que governaram a oposição contra o novo projeto de regulamentos da Comissão de Submissões Universitárias em um conclave de ministros do ensino superior a ser organizado em Bengaluru em 5 de fevereiro.

6 de fevereiro é a última data para apresentar objeções às novas regulamentações, que muitos estados descreveram como um “ataque ao federalismo”.

Espera-se que os ministros da educação de Punjab, Himachal Pradesh, Jammu e Caxemira, Bengala Ocidental, Jharkhand e alguns outros estados governados por partidos não-BJP participem. O Ministro do Ensino Superior, Dr. Mc Sudhakar, disse que uma resolução conjunta que se opõe ao projeto de diretrizes está sendo elaborada em consulta com os outros estados.

O Projeto de Comissão de Bolsas Universitárias (Qualificações Mínimas para a Nomeação e Promoção de Professores e Padrões Acadêmicos em Universidades e Faculdades e Medidas para a Manutenção dos Padrões no Ensino Superior), 2025 concede autoridade para nomear vice-reitores e estabelecer comitês de busca para sua seleção ao chanceler, geralmente o governador, e elimina o papel do governo estadual no processo. Isto surge no contexto de vários governos estaduais liderados pela oposição em conflito com os seus respectivos governadores.

Os governos estaduais de Tamil Nadu, Kerala e Karnataka se opuseram ao projeto.

“O projecto de directrizes reduz severamente o poder legitimamente detido pelos estados até então e restringe os deveres e responsabilidades constitucionais dos estados no ensino superior. Até mesmo alguns aliados da Aliança Democrática Nacional (NDA) se opuseram. O Conclave reunirá o maior número possível de estados numa plataforma, discutirá os prós e os contras do projecto de directrizes e tomará uma posição comum. Uma resolução conjunta será aprovada neste conclave. Isto será apresentado como nossa objeção ao projeto de diretrizes tanto ao governo da União quanto à UGC”, disse o Dr. Sudhakar.

O conclave discutirá de forma abrangente os efeitos adversos de várias diretrizes UGC nas universidades públicas, privadas e consideradas.

“A UGC está tentando impor um novo conjunto de diretrizes, essencialmente restringindo o papel dos governos estaduais na gestão de nossas universidades públicas, sem sequer consultar os estados. Eles minam o espírito federal do país e devem ser removidos imediatamente”, disse ele.