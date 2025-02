‘Conclave’ lidera a mochila e luta

Thriller papal ” Conclave “Ele liderou a corrida para o 78º Film Awards da Academia Britânica no domingo, com um musical que dobrou o gênero”. Emilia Pérez “Face prova se um Reação múltipla fez o primeiro Prêmio favorito para o Longshot Awards.

“Conclave” é nomeado em 12 categorias, incluindo o melhor filme, o melhor diretor de Edward Berger e o melhor ator de Ralph Fiennes, interpretando um cardeal encurralando o clero conivente ao escolher um novo papa.

“Emilia Pérez” tem 11 indicações, incluindo o melhor filme e o melhor diretor da Jacques Audiard, e recebeu um impulso precoce ao ganhar o prêmio pelo melhor filme, não no idioma inglês.

Nomeado para Melhor Atriz Karla Sofía Gascónque está estrelando o ex -porta -chefe de transgêneros com “Emilia Pérez”, não estava na cerimônia. Gascón se aposentou da promoção do filme, que tem 13 indicações ao Oscar, em meio à controvérsia sobre suas publicações em redes sociais que menosprezam os muçulmanos, George Floyd e a diversidade no Oscar.

Audiard condenou esses comentários, mas em seu discurso de aceitação, ele agradeceu a Gascón e seu co -estrela Zoe Saldaña e Selena Gomez.

“Estou profundamente orgulhoso do que todos alcançamos juntos”, disse ele.

Estrelas como Cynthia Erico, Hugh Grant, Ariana Grande, Lupita Nyong’o, Timothée Chalamet e Saosear Ronan caminharam pelo tapete vermelho no Royal Festival Hall, em Londres, para os prêmios, conhecido como Bafta.

Os prêmios são monitorados de perto nas trilhas Quem triunfará no Hollywood Academy Awards? Em 3 de março, em uma temporada de prêmios incomumente a chamar.

Eles também têm um sotaque claramente britânico. A cerimônia começou com seu anfitrião que leva a Kilt, o ator escocês David Tennant, liderando a platéia em um emocionante singgalong do hino dos proclamadores “estarei (500 milhas)”.

Os melhores candidatos a filmes são “Conclave”, “Emilia Pérez”, o épico de arquitetura de 215 minutos de Brady Corbet ” O brutalista“O filme biográfico de Bob Dylan, dirigido por James Mangold” Um completo estranho “E a tragicomédia da praia de Brighton de Sean Baker” Aor. “

“Anora”, em uma dançarina exótica emaranhada com o filho de um oligarca russo, está emergindo como um favorito da melhor imagem depois de ganhar os prêmios dos melhores prêmios na semana passada no Guild Awards and the Guild Awards Awards.

“The Brutalist” tem nove indicações do BAFTA, enquanto “Anora”, o épico de ficção científica “Dune: Parte Dois” e musical “Malvado” tem sete cada. “A Complete Stranger” e o drama de hip-hop em Irish Language “Kneecap” receberam seis indicações cada.

Os indicados na categoria de um excelente filme britânico incluem “Bird” de Andrea Arnold, “Blitz”, de Steve McQueen, “Gladiator II”, de Ridley Scott e The Animated Adventure “Wallace e Gromit: Vingeance Most Fowl”, que ganhou o prêmio para a melhor família e filme de crianças de crianças. .

O principal favorito do ator é a estrela de “The Brutalist” Adrien Brody, que enfrenta uma difícil competição de Fiennes e Chalamet, que interpreta o jovem Dylan em “A Complete Stranger”.

Os outros atores do sexo masculino nomeados são concedidos por seu papel assustador no filme de terror ” Herege“Colman Domingo no drama da prisão da vida real” Cantar cantar “E Sebastian Stan por sua interpretação de um jovem Donald Trump em” O aprendiz. “

Stan, que também é indicado ao Oscar, disse que era “incrivelmente válido” obter reconhecimento pelo filme, que inicialmente lutou para encontrar um distribuidor americano. É uma história de origens que se concentra no relacionamento de Trump com o corredor de poder agitado Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong.

“Eles nos disseram que esse seria um trabalho ingrato que nunca levaria a nada”, disse Stan, descrevendo o filme como uma representação “justa” do presidente.

Quem receber o prêmio de melhor atriz será o vencedor do BAFTA pela primeira vez.

Os indicados são Gascón, Demi Moore para o corpo do filme de terror “” A substância“Mikey Madison for” Anora “, Ronan para” Offun “, Erivo for” Wicked “e Marianne Jean-Baptiste para Mike Leigh” Hard Truth “Drama. Erivo ou Jean-Baptiste seria o primeiro artista não branco a vencer o atriz líder BAFTA.

As estrelas britânicas no tapete vermelho receberam grandes elogios pela performance abrasada de Jean-Baptiste como uma mulher perseguida pela Depressão e por Moore, já vencedor do Globo de Ouro por “The Substância”.

“Estou muito empolgado com Demi Moore hoje à noite”, disse “Gwendoline Christie”, “Gwendoline Christie de Gwendoline” Gwendoline “Gwendoline.

A Academia de Cinema da Grã -Bretanha introduziu mudanças para aumentar a diversidade dos prêmios em 2020, quando não há mulheres indicadas como o melhor diretor pelo sétimo ano consecutivo e os 20 indicados nas categorias de intérpretes e intérpretes de apoio eram brancos.

A maioria dos vencedores é escolhida por membros da Academia de Profissionais da Indústria do Reino Unido de 8.000 fortes, com um, o Rising Star Award, selecionado por um voto público de uma lista de indicados. Os participantes deste ano são os artistas Mikey Madison, Marisa Abela, Jharrel Jerome, David Jonsson e Nabhaan Rizwan.

O ator “Willow” e “Return of the Jedi” Warwick Davis receberá a principal honra da academia, Bafta Commswip, por sua carreira na tela e seu trabalho para criar uma indústria cinematográfica mais inclusiva.

A presidente do BAFTA, Sara Putt, enviou uma mensagem de força a todos que atropelam no mês passado incêndios florestais devastadores de Los Angeles. Jamie Lee CurtisUma atriz do elenco indicada para “The Last Showgirl” estava ausente porque os incêndios atrasaram as filmagens de seu trabalho atual. A co -estrela Pamela Anderson aceitará o prêmio de Curtis se ela vencer.

O evento ficou sem uma pitada de verdadeiro glamour este ano. Nenhum Príncipe WilliamQuem é o presidente honorário da British Film Academy, nem sua esposa Kate estão participando. Os prêmios coincidem com as férias escolares para seus três filhos.

O show incluirá uma boyband adulta na Up Assistente “Mal” Jeff Goldblum O piano tocará durante o tributo da cerimônia às pessoas que morreram no ano passado.