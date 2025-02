Condutor de água preso por estupro e assassinato de ajuda doméstica

A polícia da cidade decifrou o recente caso de estupro e assassinato de ajuda doméstica em um complexo de apartamentos e prendeu um motorista de água que estava fornecendo água para o mesmo apartamento para o crime.

Uma mulher de 28 anos, um imigrante ilegal de Bangladesh, foi encontrado abusado sexualmente e espancado até a morte no leito do lago Kalkere em 24 de janeiro. Seu marido havia apresentado uma queixa ausente quando ela não voltou do trabalho no dia anterior, que foi transformada em um caso de assassinato após a descoberta do corpo.

A polícia de Ramamurthy Nagar prendeu Mudukappa, um motorista de água na cidade, de Baggote. Através de investigações técnicas, a polícia se concentrou em cinco pessoas que estavam perto do leito do lago Kalkere na época do crime, as pegou para todos e Mudukappa, segundo os relatórios, confessou.

Mudukappa costumava fornecer água ao complexo de apartamentos onde a vítima costumava trabalhar. Segundo os relatos, ele falou com ela várias vezes para se familiarizar com ela. Em 23 de janeiro, a vítima voltou para casa quando o réu a seguiu e a confrontou na cama do lago Kalakere. O réu a agrediu sexualmente e quando a vítima resistiu ao réu, estuprou -a, estrangulou -a até a morte e depois esmagou a cabeça com uma pedra e escapou, disse a polícia.