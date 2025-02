Conectando os pontos no golpe de Klef-Naac, eles dizem que os funcionários investigadores

Funcionários do CBI, que revelaram uma farsa sensacional para ratos que envolvem a Koneu Lakshmaiah Education Foundation (KLEF), com sede em Guntur, e funcionários do Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação (NAAC) estão coletando evidências na compra de ouro, laptops e outros Gadgets eletrônicos ofereceram aos membros da equipe acusados ​​de suborno.

Klef foi considerado que a universidade, localizada em Vaddeswaram, no distrito de Guntur, foi credenciada pela NAAC com uma classificação A ++. A administração da universidade supostamente ofereceu equipamentos em dinheiro, ouro e eletrônico para garantir a reação da NAAC para o período 2024-2029.

O Comitê de Inspeção do Conselho Nacional de Avaliação e Credenciamento (NAAC) supostamente constatou com a administração da KLEF por dar uma qualificação de um ++ à Universidade nos próximos cinco anos.

O Comitê de Inspeção dos Sete Membros, incluindo seu presidente Samarendra Nath Saha, coordenador membro de Cajeev Sijariya e membros do Comitê de D. Gopal, Rajesh Singh Pawar, Manas Kumar Mishra, Gayatri Devaraja e Bulu Mahana, supostamente aceitaram um brilho por dar um relatório favorável para Klef.

O ex-consultor adjunto, NAAC, L. Manjunatha Rao e diretor da Garantia de Qualidade Interna (IQAC-Naac), M. Hanumanthappa, mediou o acordo e desempenhou um papel fundamental no alistamento de membros conhecidos no painel de inspeção, funcionários disse.

Segundo os relatos, o vice -chanceler GP de Klef Saradhi Varma e outros, que ofereceram o suborno, pediram à equipe da NAAC que desse 3,65 pontos e mais para a universidade manter seu grau A ++, disseram autoridades do CBI.

Os oficiais do CBI que estão investigando o caso sensacional prenderam dez réus, incluindo o Comitê de Inspeção da NAAC e os funcionários e funcionários da Universidade e os produziram no tribunal em 1º de fevereiro, que os enviou à custódia judicial.

As fontes disseram que o réu, que ficou em um hotel em Vijayawada, exigiu e aceitou dinheiro, ornamentos de ouro, laptops e um telefone celular em Nova Délhi e Vijayawada.

Os oficiais de investigação estão tentando descobrir onde a gerência da KLEF adquiriu dispositivos de ouro e eletrônicos e disseram que estão investigando o caso de todos os ângulos.