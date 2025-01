Conexões, pistas e pistas ajudam para hoje, 27 de janeiro

Você está olhando ao meu redor em busca do Conexões do NYT sugestões e respostas para 27 de janeiro de 2025? O quebra-cabeça de ontem apresentava pistas relacionadas a maneiras de coletar alimentos, mantê-los separados, componentes do veículo e celebrações dançantes que adicionam uma carta extra. Embora as três primeiras faixas parecessem simples, o último conjunto exigiu pouco esforço, incluindo um cartão adicional com tipos de festas dançantes. Então, o que está reservado para o jogo de hoje?

Aqui estão todas as dicas e respostas para conexões em 27 de janeiro de 2025.

Conexões sugeridas para 27 de janeiro

Essas são todas as pistas que você precisa para competir no NYT Connections do dia 27 de janeiro de 2025. São dezesseis palavras que devem ser organizadas em quatro grupos. No entanto, os jogadores devem organizar as palavras adivinhando a conexão entre elas.

Experimente uma pequena parte da comida.

Relacionado à mãe natureza.

Use isso para cozinhar alimentos saudáveis.

Um filme popular de Stanley Kubrick.

Quais são as respostas das conexões para hoje, 27 de janeiro?

O quebra-cabeça termina, então veremos as respostas do NYT Connections para 27 de janeiro de 2025. As respostas ou palavras são divididas em quatro grupos codificados por cores.

Resposta do grupo amarelo: Pequena quantidade de comida para experimentar

Mordida, pedaço, amostra, sabor

Resposta do grupo verde: Capas protetoras na natureza

Casca, escamas, carcaça, pele

Resposta do grupo azul: “Azeite extra virgem”

Azeite virgem extra

Resposta do grupo roxo: visto no brilho

Machado, labirinto, gêmeos, máquina de escrever

O jogo de hoje apresentou um conjunto emocionante de pistas e respostas. O primeiro grupo foi bastante fácil, pois os jogadores precisavam adivinhar uma pequena parte da comida para o teste. Além disso, o grupo verde também pareceu simples ao descobrir as coberturas na natureza.

O grupo azul foi o mais fácil em adivinhar o nome do óleo de cozinha. Por fim, o grupo roxo teria sido simples para quem viu o filme O Iluminado. No entanto, jogadores que não estão familiarizados com o filme ou com as obras do diretor teriam se esforçado para adivinhar as palavras.