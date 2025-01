Confartigianato: “11 mil milhões para exportações ameaçadas pelas tarifas de Trump”

“A Itália estaria entre os países mais afetados pela aplicação das tarifas dos EUA aos produtos europeus”, alerta o Confartigianato, que, segundo um relatório do seu gabinete de estudos, calcula que a queda no valor das exportações italianas poderá ultrapassar os 11 mil milhões e atingir até 16,8% em comparação com os atuais 66,4 bilhões do nível de nossas exportações para os Estados Unidos.

“A imposição de tarifas adicionais nas hipóteses de 10% ou 20% reduziria nossas exportações para os EUA em 4,3% ou mesmo em 16,8%, respectivamente”. Devemos nos concentrar na “alta qualidade Made in Italy”, diz o presidente Marco Granelli.

