Conferência de Segurança de Munique: JD Vance diz a Zelenskyy

O vice -presidente americano JD Vance prometeu na sexta -feira (15 de fevereiro de 2025) que Washington procurou garantir uma paz “duradoura” enquanto celebrava um primeiro encontro com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, para discutir o impulso de Donald Trump por um acordo com um acordo com Moscou.

As conversas em Munique foram vistas como um momento -chave para Kiev, já que ele tenta manter Washington de seu lado depois que Trump surpreendeu os aliados ao anunciar esforços de trégua com o líder russo Vladimir Putin.

“Queremos alcançar uma paz duradoura e duradoura, não o tipo de paz que terá que a Europa Oriental em conflito apenas alguns anos”, disse Vance enquanto a reunião concluiu.

Ele disse que eles tiveram “boas conversas” com o Sr. Zelenskyy sobre como eles poderiam alcançar esse objetivo, e eles teriam mais palestras “nas semanas, semanas e meses”.

O Sr. Zelenskyy também elogiou uma “boa conversa”, dizendo que o encontro com o Sr. Vance foi “nosso primeiro encontro, não o último, tenho certeza”.

“Estamos prontos para nos mover o mais rápido possível para uma paz real e garantida”, escreveu Zelenskyy em X, acrescentando que um enviado de Washington visitaria Kiev.

Trump abalou a Ucrânia e seus aliados europeus na quarta -feira, aceitando o lançamento de conversas da paz em sua primeira ligação anunciada publicamente com Putin desde que ele voltou ao cargo.

O degelo dramático nas relações causou temores da Ucrânia no frio depois de quase três anos lutando contra a invasão de Moscou.

As autoridades americanas insistiram que Zelensky estará envolvido em negociações, e o líder ucraniano disse que estaria preparado para sentar com Putin depois de aceitar um “plano comum” com Trump.

“Somente neste caso estou pronto para conhecer”, disse Zelenskyy à conferência de segurança de Munique antes de ver Vance.

Vance disse antes da reunião que os Estados Unidos estavam preparados para pressionar a Rússia, acrescentando que a Europa deveria “ser claro” estar em cima da mesa.

Mas ele também disse à Europa para “intensificar” para reforçar sua própria defesa para permitir que Washington se concentre em ameaças em outras partes do mundo.

As autoridades americanas enviaram mensagens contraditórias sobre a estratégia de Washington depois que o chefe do Pentágono Pete Hegseth parecia descartar a Ucrânia ingressando na OTAN ou retomar todo o seu território.

Número de telefone Trump

Isso causou grandes preocupações em Kiev e na Europa de que a Ucrânia poderia ser forçada a um negócio ruim que deixa o continente que enfrenta um Putin encorajado.

Mas o Sr. Vance disse ao Wall Street Journal Que Trump colocaria tudo “em cima da mesa” em possíveis conversas e que Washington poderia até usar “alavancagem militar” contra a Rússia para forçar um acordo.

Ele não deu mais em um discurso de abertura esperado, pois evitou abordar a guerra na Ucrânia e se concentrou em repreender a Europa por imigração e liberdade de expressão.

A Arábia Saudita, depois de ser nomeada por Trump como um provável local para uma reunião com Putin, disse que apreciaria ter qualquer conversa entre os dois líderes.

Zelenskyy parecia impor temores de que Trump estivesse cortando Kiev, dizendo que o presidente dos Estados Unidos havia lhe dado seu número pessoal quando falou.

Os aliados europeus, que, juntamente com Washington, são os patrocinadores mais fortes da Ucrânia, exigiram que fossem incluídos nas negociações que afetarão a segurança de seu continente.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que garantiu a Zelenskyy que é “apenas os ucranianos que podem promover discussões para a paz sólida e duradoura” com a Rússia.

Zelenskyy disse que discutiu com Macron “muitas questões importantes, incluindo as garantias de segurança e propostas específicas da França”.

Em uma tentativa de manter Washington por perto, Kiev realizou conversas sobre a concessão do acesso a seus raros depósitos minerais em troca do futuro apoio de segurança dos Estados Unidos.

O chefe da UE, Ursula von der Leyen, alertou que forçar a Ucrânia a um negócio ruim prejudicaria os interesses dos Estados Unidos.

“Acho que, trabalhando juntos, podemos entregar essa paz justa e duradoura”, disse ele.

Greve de Chernobyl

Enquanto a Europa monitora nervosamente a posição dos Estados Unidos na Ucrânia, há pouca ambiguidade na determinação de Trump em levar a Europa a gastar mais em sua defesa.

Os temores de que Vance pudesse anunciar uma importante redução das tropas americanas na Europa não se concretizou, mas repetidos avisos de que Washington precisava se concentrar mais em outras partes do mundo.

Além da conferência, o Sr. Vance também se reuniu com o líder da alternativa distante para a Alemanha (AFD), Alice Weidel, de acordo com a imprensa alemã.

Chega quando o Sr. Vance criticou a Alemanha por bloquear o extremo direito de compartilhar o poder nas próximas eleições.

O candidato conservador e o favorito de Friedrich Merz insiste que ele não governaria com o AFD ou buscaria ativamente seu apoio.

No meio da rajada diplomática em Munique, Zelenskyy disse que no campo na Ucrânia, um drone russo atingiu um teto construído para conter radiação na planta de energia nuclear de Chernobyl, embora ele acrescente que os níveis de radiação eram normais.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 133 drones em todo o país durante a noite, incluindo drones de ataque, destinados às regiões do norte do país onde está localizada a fábrica de Chernobyl.

Zelenskyy disse que o ataque era evidência de que “Putin definitivamente não está sendo preparado para negociações: ele está se preparando para continuar enganando o mundo”.