Conferência em 4 de março para promover a revolta da proibição de Tapping

Em 4 de março, uma conferência será organizada em Kongalnagaram, no distrito de Taruppur, para instar o governo do estado a aumentar a proibição do Touch de Toddy, S. Nallasamy, coordenador de campo do Movimento Tamil de Nadu Toddy, na quinta -feira.

Ele disse aos líderes dos jornalistas de vários partidos políticos, incluindo o presidente do Estado do BJP, K. Annamalai, coordenador -chefe de Naam Tamilar Katchi Seeman e Kongunadu Makkal Desiya Katchi, o secretário -geral era Eswaran, entre outros, eles participariam em que participariam em que participariam em que participariam. a conferência. O movimento alcançou 24 partidos políticos, convidando -os a participar, e a lista final de participantes seria confirmada mais tarde. “A conferência foi organizada sem qualquer casta, influência religiosa ou política”, enfatizou.

Nallasamy disse que Toddy era muito superior ao licor estrangeiro importado.

Além disso, ele destacou o impacto das doenças no cultivo de coco e alertou: “Se a doença que afeta os cocos no sul não é controlada, o preço de um único coco pode exceder os ₹ 100 em seis meses”. Ele instou o governo a implementar medidas de contra -alimentos para apoiar os agricultores da Coco.