Donald Trump anunciou uma reunião hoje em Munique, onde as conferências de segurança começarão, entre os representantes “Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos”. No entanto, Kyiv nega “discussões com autoridades russas” na Alemanha.

Hoje está “em Munique, na próxima semana na Arábia Saudita, não comigo e no presidente Putin, mas com funcionários. Também haverá Ucrânia ”, explicou Trump.

“Quero que o banho de sangue pare na Ucrânia. É muito cedo para dizer como as negociações vão ”, explicou Trump que não respondeu àqueles que perguntaram o que a Rússia poderia desistir do acordo. “Ele conquistou um bom pedaço do território. Talvez ele desista muito, talvez não. A negociação acabou de começar e é muito cedo ”, continuou o presidente dos EUA.

Tycoon, portanto, reiterou que ele não podia ver a razão pela qual países como a Rússia gostariam da Ucrânia na OTAN. “Eles disseram isso muito antes de Putin”, que era contra Kiev na OTAN, e “acho que foi uma razão para o conflito”.

Vladimir Putin quer organizar uma cúpula de Trump o mais rápido possível para falar sobre paz na Ucrânia e em outros tópicos, porque ele considera Washington seu “principal inter -campeão”, embora Kiev “em um ou outro” participe de negociações.

No dia seguinte ao telefonema entre Tycoon e o chefe do Kremlin, seguido por Trump e Volodymyr Zlensky, o porta -voz do comentário Dmitry Peskov, certamente não resulta na fronteira do presidente ucraniano e líder europeu, certamente não resulta no ucraniano Presidente e líder europeu. que mostram toda a sua inquietação e irritação de Trump. Embora o próprio magnata tentasse garantir Kiev à noite e garantir que ele estava na mesa de negociações.

Ele disse “não foi bom” ver que Trump chamou o Kremlin antes de se virar para ele. “Sem nós, não aceitaremos negociações bilaterais na Ucrânia”, acrescentou. A reação de Kaja Kallas também é forte que expressou todas as preocupações sobre um possível acordo em tempos recordes entre Trump e Putin, que corta a Europa: “Qualquer solução rápida na Ucrânia é um acordo sujo e” não funcionará “,” foi responsável para política externa da UE. Peskov, no entanto, corresponde ao fato de que “os europeus provavelmente precisam conversar com Washington para pedir um lugar” na mesa de negociações.

Trump também não supera nenhum gesso e puxa diretamente em seu caminho, definiu os ontem com Putin e Zeletsky de “belas chalés” que oferecem “a oportunidade de acabar com esta guerra terrível e sangrenta”. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, garantiu que o magnata “não é traição”: simplesmente “é o melhor negociador do planeta e só pode trazer forças para a mesa”. Trump, como se tivesse acrescentado sal às feridas, concorda com Putin com Putin que Kiev não pode entrar na OTAN. “Isso – ele disse – tem acontecido muitos, muitos anos. Dizem que a Ucrânia não pode entrar na OTAN e eu concordo”.

A Rússia não reza para adicionar mais comentários sobre as palavras de Trump para Zelenka e capitais europeus. O valor de, como está em seu estilo, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que compara a Europa com “frio, apesar do ciúme e da raiva” porque “não foi avisado contra o desafio de Putin-Trump e não foi consultado sobre seu conteúdo”. No entanto, embora respeitem os tons institucionais, os comentários do Kremlin também refletem o desejo de reservar o papel sikundário no processo de negociação da União Europeia. É prematuro falar sobre um possível papel europeu, porque “não é possível dizer nada sobre a configuração das partes interessadas das partes”, disse o porta -voz de Peskov em entrevista coletiva. A mesma reação o deu àqueles que pediram que ele envolvesse a China, que disse que estava “feliz” quando viu os Estados Unidos e a Rússia “fortalecer a comunicação”.

Então, em uma entrevista transmitida na televisão estatal, Peskov passou a mão: “Nosso parceiro principal é Washington”, disse o porta -voz de Putin, e depois fez uma concessão a Kiev. “De uma maneira ou de outra – ele disse – a Ucrânia participará das entrevistas. Haverá uma jornada russa – a americana de dois lados desse diálogo e uma jornada que estará relacionada ao envolvimento da Ucrânia ”. Os negociadores russos e americanos, fornecidos Peskov, foram trabalhar para preparar uma cúpula que deveria ser “rápida” no Moscou, porque ambos os líderes “têm muito a falar”. Não apenas na Ucrânia foi enfatizado por um porta -voz, mas por vários outros tópicos que cuidam da Rússia, incluindo “todas as questões de segurança relacionadas ao continente europeu”.

No que diz respeito a Trump, os sinais de conciliação contra o carro continuaram como resultado de uma ligação telefônica com Putin. “Eu acredito em paz na Ucrânia. Eu gostaria de recuperá -lo ao G7: a Rússia deveria sentar à mesa ”, enfatizou o presidente dos EUA. Moscou foi excluído do G8 em 2014 após a invasão da Crimeia. Trump também quer conhecer Putin e Xi Jinping: “Quando as coisas estão resolvidas”, fale sobre despesas de defesa: “devemos reduzir o orçamento militar ao meio”, sua esperança.

