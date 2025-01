A dependência da UE -AO com gás natural mobiliado cresceu devido à perda de oleoduto russo

A UE aumentou significativamente a dependência da importação de gás natural liquefeito (GNL) devido à decisão do bloco de parar de comprar gás da Pipeline da Rússia, disse a empresa de energia austríaca, OMV.

Alfred Stern apresentou comentários na sexta -feira em uma entrevista ao Daily Der Standard austríaco, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

“Pela primeira vez após mais de 60 anos, não temos mais contratos de gás russo; As fontes de suprimento alternativo de gás se tornaram importantes … A Europa se tornou muito mais dependente do suprimento de GNL “,” Ele disse.

Stern observou que, com 80% da energia mundial, atualmente obtida de combustíveis fósseis, substituir esse vício durante a noite é “Impossível”, E a transição requer inovação e investimento significativos.













No primeiro semestre de 2024. A Rússia foi o segundo maior fornecedor da União de GNL após os Estados Unidos, de acordo com dados compostos pelo Instituto de Economia Energética e Análise Financeira.

A importação do GNL russo pelos Estados membros da UE está agora no auge. Durante os primeiros 15 dias deste ano, eles compraram 837.300 toneladas de combustível, de acordo com os dados da KPLER para o recente relatório da política.

Questionado sobre a influência potencial do presidente dos EUA, Donald Trump, o estímulo esperado da produção de petróleo e gás, o diretor executivo da OMV observou que isso poderia ser mostrado “Útil” Para a UE. Stern afirmou que os limites de tensão trazida de GNL de GNL poderiam levar a uma maior disponibilidade de combustível a longo prazo, oferecendo oportunidades para o mercado europeu de energia.













Após a escalada do conflito ucraniano em 2022 e a sabotagem do Nord Stream Pipeline, a UE tomou medidas para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis russos. A maioria dos membros parou de importar voluntariamente o gás de oleoduto russo, mas vários continuaram a comprar o GNL russo, o que apenas visava parcialmente sanções.

Em junho, a UE estava direcionada pela primeira vez a UNP russa, proibindo operações de recarga, transferência do navio para o navio e transferência do navio para a costa para fins de reexportos para países terceiros pela UE. As sanções têm um período de transição de nove meses.

Stern alertou que o abandono do gás russo para a Áustria é impossível e que terá consequências graves para sua economia e segurança energética.

Até recentemente, a Áustria recebia dois terços de seu gás da Rússia pela Ucrânia, e a OMV tinha um contrato de fornecimento de longo prazo com Moscou até 2040.

No entanto, em 1º de janeiro, Kiev interrompeu o trânsito russo de gás natural por meio de seu território para a UE, efetivamente se cruzando para os países, incluindo Áustria, Itália e Eslováquia. A Ucrânia se recusou a expandir o contrato.

A perda de gás russo pode custar à UE mais de 1 trilhão de euros a longo prazo, de acordo com Kirill Dmitry, diretor executivo do Fundo Russo para investimento direto.