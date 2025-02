Confira a expressão de Bong Joon-Ho e Robert Pattinson quando eles recebem macarrão instantâneo da Indonésia

Yakarta, vivo – Para os fãs da Saga Twilight, o nome Robert Pattinson certamente não é um estranho. O ator, conhecido por seu papel como Edward Cullen, continua demonstrando sua capacidade na indústria cinematográfica, estrelando uma série de ótimos filmes, como Tenet (2020) e Batman (2022).

Leia também: A voz de ‘Adili Jokowi’ ecoou, Jokowi: isso foi uma expressão devido à derrota nas eleições presidenciais

Agora, Pattinson está de volta à tela grande com seu último projeto com um famoso diretor da Coréia do Sul, Bong Joon-Ho. Mova -se ainda mais.

Como um dos melhores cineastas da Coréia do Sul, Bong Joon-Ho alcançou muitas realizações através de seus filmes que são bem-sucedidos em todo o mundo. Seu trabalho mais fenomenal, Parasite (2019), ganhou 10 prêmios de prestígio, incluindo Oscar. Outros filmes como Snowpiercer (2013) e Madre (2009) também demonstram sua qualidade como roteirista e roteirista respeitado.

Leia também: Austrália retira 3 produtos Indomie da circulação, este é o motivo

https://www.youtube.com/watch?v=hkgzfvq0vyo

Desta vez, Bong Joon-Ho levou Robert Pattinson em seu último filme intitulado Mickey 17. Este filme de gênero de ficção científica é uma adaptação do romance Mickey 7 de Edward Ashton, publicado em 2022.

Leia também: Virada quando ele gritou para ‘Bastard’, a expressão de Agus Buntung se tornou o foco dos usuários da Internet: pretensiosos difíceis

Mickey 17 conta a história de Mickey Barnes (interpretada por Robert Pattinson), um trabalhador clonado “dispensável” após a morte, que foi designado para explorar um perigoso planeta de gelo chamado Niflheim. Toda vez que ele morria em uma missão perigosa, seu corpo se regenerava com a maior parte de sua memória intacta.

No entanto, quando chegou à 17ª repetição, Mickey permaneceu acidentalmente vivo e descobriu que havia a próxima clonagem, Mickey 18. O conflito também apareceu quando ele teve que enfrentar sua nova versão. O filme também está estrelando Naomi Ackie como Nasha adjaya, Steven Yeun como Berto, Toni Collette como Gwen Johansen e Mark Ruffalo como Marshall Hierónimo.

O filme Mickey 17 será transmitido primeiro na Coréia do Sul em 28 de janeiro de 2025. O evento de lançamento será assistido diretamente por Robert Pattinson e Bong Joon-Ho. Não apenas isso, enquanto na Coréia, ambos também participaram do programa popular de corrida de variedades de homens e participaram de várias sessões de entrevistas com a mídia internacional.

Alexander Simanjunak, ou conhecido como Alex (@Boboharokal), um jornalista da Indonésia, uma das entrevistas que atraíram a atenção do público que atraiu Alex (@Bobharolokal), jornalista da Indonésia. Sabe-se que Alex frequentemente entrevista estrelas famosas, variando de atores K-drama, como Kim Soo-hyun e Kim Ji-Won, a celebridades de Hollywood como Zendaya e Timothée Chalamet.

Por ocasião das entrevistas com Robert Pattinson e Bong Joon-Ho, Alex trouxe um obstáculo que continha uma variedade de produtos indonésios típicos, como macarrão instantâneo, ventos de rejeição, salsa do Chile, Blangkon e uma pintura. A resposta de Bong Joon-Ho a este prêmio é bastante atraente, especialmente quando ele vê macarrão instantâneo nas cestas. Ele admitiu que realmente gostava de macarrão frito e até fez dele uma de suas refeições favoritas. Enquanto isso, Robert Pattinson parecia curioso sobre o sabor do macarrão frito indonésio, que ele nunca havia tentado antes.

A reação espontânea e divertida dos dois cineastas se juntou ao entusiasmo dos fãs do projeto de filmes Mickey 17. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Mickey 17 certamente será lançado em 7 de março de 2025.