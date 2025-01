Confira o Kebayunan Kitchen, que oferece 15.000 porções de refeições nutritivas gratuitas todos os dias.

Depok, VIVA – Kebayunan Kitchen, localizada em Kebayunan Village, Tapos Village, Tapos District, Depok, West Java, é uma das cozinhas preparadas para oferecer o programa Free Nutritious Meal (MBG). Kebayunan Kitchen é um parceiro independente da Agência Nacional de Nutrição (BGN) que consiste em cinco cozinhas em um só local. Esta cozinha produz diariamente mais de 15.000 porções de MBG que são distribuídas por 39 escolas do PAUD ao ensino secundário. Além disso, o MBG também se destina a gestantes e lactantes.

Existem 39 escolas beneficiárias do MBG que recebem distribuição de alimentos da Kebayunan Kitchen, compostas por dois PAUD, três TK/RA, 20 SD/MI, oito SMP/MTS e seis SMA/SMK/MA. A cozinha, que se encontra inserida num terreno de 2.500 metros com uma área de construção de 5.000 metros, é uma cozinha MBG construída com um conceito integrado de cima a baixo.

Neste conceito upstream-downstream, Dapur Kebayunan colabora com várias fundações para desenvolver e financiar produtores de vegetais em torno da cozinha e áreas nos subdistritos de Tapos e Harjamukti. Os vegetais produzidos por agricultores que trabalham em terrenos baldios são então absorvidos por cozinhas nutritivas.

 Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas, Programa de Almoço Gratuito

“Portanto, a maioria dos vegetais que usamos vêm dos nossos agricultores apoiados. Se não houver vegetais suficientes, simplesmente os compramos a pequenos comerciantes nos mercados perto da cozinha. No futuro, também iremos desenvolver os agricultores”, afirmou Kebayunan Gerente de cozinha Novia Ayu, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Para todo o quadro de funcionários, são cerca de 250 pessoas distribuídas em cinco cozinhas. Consiste em cozinheiro, ajudante de cozinha, empacotadormotorista, assistente de campo que são moradores locais. Eles estão sob o controle e supervisão de Indonesian Development Booster Fellows (SPPI), que são graduados colocados pela BGN na cozinha MBG ou na Unidade de Controle e Monitoramento Nutricional (SPPG).

Antes de serem aceitos, os funcionários também passam por um exame de saúde, trazendo profissionais de saúde para a cozinha e também devem possuir SKCK e KTP local.

Em cada cozinha MBG em Kebayunan, a BGN coloca duas pessoas da SPPI, uma nutricionista e um contador. Os representantes da BGN trabalharão junto com seus parceiros desde a preparação do cardápio até a distribuição nas escolas.

A culinária Kebayun MBG é aplicada. segurança sanitária que é tão estreito que apenas uma entrada é feita. Após o funcionário se ausentar com impressão digital, Em seguida, entram no vestiário onde os funcionários devem usar uniformes, arneses, máscaras, luvas, aventais, meias e calçados especiais antes de entrar na cozinha e na sala de trabalho. embalagem.

Além de instalar um extintor de incêndio, a Kebayunan Kitchen também implementa uma área livre de fumo ao redor e no ambiente da cozinha. Com segurança sanitária Espera-se estritamente que os alimentos produzidos por Dapur Kebayunan sejam verdadeiramente nutritivos e saudáveis.

Entretanto, para evitar alergias alimentares, um mês antes da realização do ensaio MBG, académicos do SPI e especialistas em nutrição do BGN realizaram medidas de mitigação nas escolas para obter informações se há crianças alérgicas a determinados alimentos.

Novia afirmou que o conceito de cozinha existente atende aos padrões BGN. Todas as instalações existentes estão de acordo com as instruções técnicas (juknis).

“O nosso conceito de cozinha é precisamente o conceito de cozinha proposto pela BGN. Para o conceito de cozinha adaptamos definitivamente todas as orientações técnicas da BGN. “É por isso que, desde o processamento de matérias-primas até aos recursos humanos e distribuição, todas as nossas cozinhas cumprem a BGN exigências”, afirmou.

É fornecido um local especial para armazenamento de matérias-primas. As matérias-primas úmidas e secas são separadas e armazenadas em sala separada para manter sua qualidade.

“Temos um espaço próprio onde armazenamos matéria-prima. Na verdade, o armazenamento de matérias-primas, armazenamento de matérias-primas secas e úmidas, tem seus próprios padrões BGN. Aliás, alguns desses quartos foram disponibilizados de acordo com os padrões de amigos do BGN. Acontece que numa das nossas cozinhas havia um nome chamado SPPI, ele era representante da BGN, que sempre avalia a implantação da nossa cozinha”, afirmou.

A Kebayunan Kitchen também envolve MPMEs locais. As matérias-primas são compradas de agricultores ao redor da cozinha. Chefs compram matérias-primas não apenas de uma pessoa fornecedor mas reunindo vários vendedores para fornecer matéria-prima para a cozinha.

“Envolvemos as MPME, envolvemos até os agricultores. Coincidentemente, esta cozinha Tapos, Kebayunan Kitchen, está localizada na aldeia. “Se você olhar para a nossa cozinha, atrás dela tem espinafre e couve, bom, uma das coisas que envolve os agricultores é que tiramos a matéria-prima diretamente deles”, disse ele.

E acrescentou: “Quanto às matérias-primas, não utilizamos apenas uma fornecedorReunimos os comerciantes para nos pedir que preparássemos matéria-prima. “Porque especificamente para a culinária Kebayunan, as matérias-primas que devem ser preparadas são muito grandes em um dia”, disse ele.

Novia disse que o principal na preparação do cardápio MBG é a gestão do tempo para que a comida chegue ao destinatário na hora certa, em condições adequadas para o consumo e não estragada. O cálculo do tempo foi determinado de acordo com as normas aplicáveis ​​para garantir que o alimento não se estrague nas mãos do destinatário.

“Na Kebayunan Kitchen tem uma gestão própria, o que significa que há funcionários técnicos e funcionários de gestão. Neste caso a gestão é numa cozinha, há um responsável pela cozinha. certificado. Bom, ele é quem gerencia o tempo em que os materiais são processados, em que os materiais entram na área de resfriamento, na qual podem entrar. embalagem em bandeja de comida antes”, disse ele.

“Se Deus quiser, espero que nada fique estagnado, esperamos que não aconteça assim, porque estamos tentando passo a passo “Ele atende aos padrões BGN”, disse ele.