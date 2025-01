Confissões do homem que obrigou os moradores a permitirem pancasila aos jovens criando conteúdo no Blok M

Jacarta – A polícia relatou extorsão ilegal na área de Blok M, sul de Jacarta. Isso aconteceu quando um homem e seus amigos criaram conteúdo no Parque Literasi, distrito de Kebayoran Baru.

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru, Comissário de Polícia Nunu Suparmi, disse que R, suspeito de solicitar extorsão, foi investigado. Durante o interrogatório, R admitiu suas ações.

“Após esclarecimento ao interessado, sobre a notícia viral, o interessado afirmou que admitiu estar errado”, disse Nunu, domingo, 12 de janeiro de 2025.

O perpetrador pediu desculpas pelo incidente. Ele discutiu sobre a frase ‘pedindo permissão’ que disse no vídeo viral. Segundo R, o criador do conteúdo deveria ter pedido autorização à administração do parque, e não à organização comunitária juvenil Pancasila (ormas).

“O autor pediu desculpas pelo erro na transmissão ou afirmação, e o interessado esclareceu que para obter autorização para fazer vídeos ou conteúdos no Parque de Alfabetização deverá pedir autorização à Administração do Parque e não à Pemuda Pancasila”, disse.

Foi relatado anteriormente que um vídeo viral nas redes sociais mostrou visitantes do Literacy Park que estavam criando conteúdo sendo repreendidos por um homem que se acreditava pertencer a uma organização de massa. A pessoa então pediu permissão ao visitante para criar conteúdo. O homem disse que para criar conteúdo é preciso ter autorização dos jovens de Pancasila.

“Isso mesmo, se você não quer que ninguém cuide de você no meio do caminho, não tem ninguém para cuidar de você. “Se você andar de caiaque no parque, M Bloc (deve ter licença)”, disse o homem.