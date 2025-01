Confissões do técnico do Red Sparks depois que Megawati revolucionou a Liga Coreana

VIVA – Megawati Hangestri Pertiwi continua brilhando na última Liga Coreana de Vôlei, Megawati foi a estrela da vitória de seu time ao marcar 44 pontos.

Megawati fez isso quando o Red Sparks venceu o IBK Altos por 3 a 2 na quarta rodada da Liga Coreana de Voleibol, terça-feira, 14 de janeiro de 2024.

A quantidade de pontos conquistados fez com que Megawati também alcançasse os pontos mais altos vestindo o uniforme do Red Sparks.

Com seu recorde de pontos, Megawati conseguiu subir do terceiro para o segundo lugar na lista de artilheiros da Liga Coreana de Voleibol ao marcar 481 pontos.

Megawati está agora apenas 49 pontos atrás da jogadora do IBK Altos, Viktoriia Danchak, que agora está no topo da lista de artilheiros da Liga Coreana de Voleibol com 530 pontos.

O técnico do Red Sparks, Koo Hee Jin, admitiu que ficou impressionado com seus jogadores. Embora pareça feroz em todas as partidas, Megawati é uma figura humilde.

“Ele tem a sinceridade de não fugir de treinamentos difíceis. Ele também responde positivamente aos conselhos da comissão técnica”, disse Koo Hee Jin conforme relatado por Naver.

“Não é fácil conhecer um jogador como Mega. Suas habilidades são boas, mas sua personalidade também”, acrescentou.

Além disso, Koo Hee admitiu que Megawati estava sempre se desenvolvendo dia após dia. Ele também aplaude o que seus jogadores continuam a fazer.

“Há jogadores que se comportam mal (com habilidades como Mega). Se isso acontecer, será um problema para o time. Mega é um jogador que merece um aceno. Suas habilidades continuarão a melhorar”, disse ele.