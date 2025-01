Conflito entre humanos e vida selvagem: Oposição organiza greve na Assembleia de Kerala acusando o governo da LDF de ‘apatia’ para com as comunidades idosas

A posição do Ministro das Florestas sobre a legislação ganha relevância no contexto da recente decisão do Gabinete de abandonar uma medida para introduzir a controversa Emenda Florestal de Kerala (Projeto de Lei), 2024 na Assembleia após protestos. (imagem para representação) | Crédito da foto: JOMON PAMPAVALLEY

A Frente Democrática Unida da Oposição (UDF) organizou uma greve na Assembleia de Kerala na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) acusando o governo da Frente Democrática de Esquerda (LDF) de “indiferença” para com as comunidades idosas que enfrentam incidentes crescentes de conflito entre humanos e vida selvagem. , mesmo quando o Ministro das Florestas, AK Saseendran, destacou a necessidade de rever as leis centrais e estaduais existentes que regem as florestas e a vida selvagem.

Saseendran disse que as leis florestais centrais e estaduais precisavam de alterações que fossem úteis para a população. Ao mesmo tempo, o governo iniciará medidas a este respeito apenas com o consentimento público e tendo em mente o bem-estar da comunidade agrícola, disse ele.

Ele também disse que animais selvagens estavam saindo das áreas florestais feridos, apontando o envolvimento de uma “organização apolítica”.

A posição do Sr. Saseendran sobre a legislação ganha relevância no contexto da recente decisão do Gabinete de abandonar uma medida para introduzir a controversa Emenda (Projeto de Lei) da Floresta de Kerala 2024 na Assembleia após protestos.

“A lei existente (Lei Florestal de Kerala) remonta a 1961. Não creio que vocês tomem a posição de que ela não exige uma reforma oportuna”, disse Saseendran, acrescentando que o governo da UDF liderado por Oommen Chandy tomou a primeira decisão. avanço neste sentido em 2013.

Postura contraditória: Satheesan

O líder da oposição, VD Satheesan, disse que a posição de Saseendran sobre o assunto era, na verdade, “contraditória” com o que o ministro-chefe, Pinarayi Vijayan, disse quando decidiu retirar o projeto.

Senhor. Satheesan anunciou a greve depois que o presidente AN Shamseer rejeitou uma moção de adiamento para suspender as atividades do dia para discutir a situação das comunidades idosas, com referência específica às recentes mortes de Sarojini, 52, uma mulher tribal da aldeia de Uchakkulam, perto de Nilambur, e Eldhose, de Elephant. ataques em Kothamangalam.

Respondendo à moção de adiamento apresentada pelo Congresso Mathew Kuzhalnadan, o Sr. Saseendran opinou que, embora o assunto fosse sério e apelasse a um tratamento cuidadoso por parte do governo, não justificava a interrupção dos trabalhos da Assembleia nesta conjuntura.

A oposição criticou a afirmação de Saseendran de que não havia base científica para afirmar que os ataques de animais selvagens estavam a aumentar. Saseendran disse que o número de vítimas humanas em conflitos entre humanos e animais selvagens diminuiu constantemente de 114 em 2021-22 para 98, 94 e 12 nos anos seguintes.

Satheesan respondeu a esta afirmação dizendo que os conflitos entre humanos e animais selvagens aumentaram drasticamente de 6.341 incidentes em 2021-22 para 9.838 em 2023-24. Ele afirmou que desde 2016 mais de 1.000 pessoas e 5.000 cabeças de gado morreram.

Kuzhalnadan disse que a abordagem “desonesta” do governo da LDF em relação às comunidades das terras altas e da orla florestal foi “evidente” no discurso político do Governador à Assembleia, que afirmou que “com esforços concertados, as vítimas humanas devido ao conflito com animais selvagens começaram a chegar . abaixo.”

Alegando que “a voz das comunidades seniores foi enfraquecida sob o governo da LDF”, a oposição também chamou a atenção para os seus planos de organizar uma marcha de 25 de Janeiro a 5 de Fevereiro para expressar solidariedade com as pessoas dessas regiões e destacar os seus problemas.