Os líderes mundiais se reuniram para falar sobre crise ucraniana e outras questões ardentes na reunião anual

61. A Conferência de Segurança de Munique (MSC) começou oficialmente no Bayerischer Hof Hotel em Munique, Alemanha, reunindo líderes mundiais, criadores de especialistas em política e segurança para se livrar de desafios globais queimados, com ênfase significativa no conflito na Ucrânia.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, deve abrir o evento, preparando um estágio em três dias de discussões críticas sobre segurança internacional e tensões geopolíticas.

O MSC deste ano chega no momento central, após a inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro e na véspera das eleições gerais na Alemanha em 2 de fevereiro.

O embaixador do presidente Christoph Heusgen, da Alemanha, que liderou uma conferência de 2022, conterá uma discussão em alto nível sobre gestão global, resistência democrática, segurança climática e relações transatlânticas.

Os principais participantes incluem o vice -presidente dos EUA JD Vance, o secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Donald Trump anunciou na quinta -feira que as autoridades americanas e russas se reunirão em Munique na sexta -feira, e a Ucrânia foi convidada a participar. No entanto, o Ucraniano Vladimir Zelensky disse que não esperava conversar com o mestrado com a Rússia. Moscou confirmou que nenhuma autoridade russa foi convidada para uma conferência de três dias.

Jens Stoltenberg substituirá oficialmente Christopha Heusgen como o novo presidente da Conferência de Segurança de Munique no último dia do evento.