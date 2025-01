Confrontos e mortos, atacaram as embaixadas em Kinshasa

O East Congo cai no caos, com o Goma Theatre de ferozes confrontos entre o Exército do Congo e o grupo armado M23 apoiado por Ruanda, cujos soldados entraram nos rebeldes na capital da região na noite de domingo. Lutas fortes causaram dezenas de mortes e centenas de lesões não apenas entre civis, mas também entre soldados espaçados em conexão com duas forças regionais e apoio da ONU para Kinshasa. Ele pediu à sanção da ONU contra Kigalim, cujos reforços M23 representariam uma “declaração de guerra”.

Os confrontos também indicam o laboratório Ebola em Goma, de acordo com o alarme iniciado pela Cruz Vermelha, para o qual a violência pode causar o vazamento de campeões virais e outros patógenos preservados na estrutura da biomedicina do Instituto Nacional de Pesquisa “com inimaginável” com consequências inimagináveis.

A tensão para a escalada de um conflito prejudicial levou os manifestantes a atacar a embaixada da França, Bélgica, Uganda, Ruanda e Keny na capital Kinshasa. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, teve uma entrevista com o embaixador da Itália em Kinshasa, cujo assento não foi atacado e está em constante contato com 15 compatriotas que permaneceram no país, principalmente religiosos, cooperantes e habitantes. Farnesina anunciou que monitora cuidadosamente os distúrbios da nação africana, convidando uma unidade de crise ou embaixada para Kinshasa para qualquer necessidade. A UE atraiu “para a proteção de diplomatas de acordo com a Convenção de Viena” e também condenou o “M23 ofensivo renovado apoiado pelas forças armadas de Ruanda” em uma violação do incêndio acordado.

A acusação que reflete a acusação da comunidade internacional: a ONU realmente condenou o “desprezo claro” da soberania congolesa, que também é defendida pelo novo secretário de Estado, Marco Rubio, durante uma ligação telefônica com o presidente da República Democrática de Congo.

No entanto, parece que nenhuma condenações interromperá o progresso dos rebeldes e tropas ruandesas, que também assumiram o controle do aeroporto de Goma. O programa World Food Program (PAM) foi forçado a suspender a ajuda alimentar na cidade, que já foi influenciada pela falta de comida. A Comissão Europeia anunciou uma nova ajuda humanitária “pelo valor inicial de” 60 milhões de euros destinados ao Congo em 2025, mas sem paz será capaz de aumentar a população da população de violência com mais de 400.000 pessoas deslocadas apenas este ano, de acordo com Estimativas recentes da ONU.

Na reunião de emergência de hoje que foi convocada hoje, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana pediu ao M23 que “estabeleça as armas” e “resolução pacífica de conflitos”. Com os mesmos auspícios, o presidente do Quênia e a comunidade da África Oriental, William Rut, convidou seu colega congolês, Félix Tshisecki e Rua, Paul Kagame, “ouça o apelo da paz que vem da população de nossa região e comunidades internacionais “.

A região leste congolesa, principalmente rica em minerais, é palco dos ataques de mais de cem grupos armados, incluindo o M23, que continuou seus ataques no final de 2021, na província de Kiv do Norte. É um território, infelizmente também conhecido pelos relatórios nacionais após o assassinato de 22 de fevereiro de 2021 embaixador italiano Luc Atnasio com Carabiniere Escort Vittorio acovacci e o comboio da ONU, Mustapha Milambo.

