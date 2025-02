Cong. Governo. Negligenciar gurukuls para apagar o legado KCR: KTR

Hyderabad

O presidente que trabalha em Bharat Rashtra Samithi (BRS) KT Rama Rao criticou o governo do Congresso no estado alegando que Gurukuls, as instituições educacionais residenciais do governo que floresceram durante o regime do BRS, agora entraram em colapso.

Em comunicado no domingo, ele acusou o primeiro -ministro A. Revanth Reddy de desmantelar deliberadamente Gurukuls estabelecido com uma visão nobre para garantir o futuro das crianças desfavorecidas. Ele alegou que o Congresso estava apontando para essas instituições de sua intenção de uma mente próxima de apagar o legado do ex -ministro principal K. Chandrasekhar Rao.

Contraste marcado

Rama Rao disse que os pedidos de 1,68 lakh foram recebidos por 41.000 assentos em SC, ST, BC e Gurukuls minoritários durante o governo do BRS. No entanto, agora apenas 80.000 pedidos foram recebidos por 51.000 assentos que indicam que mais de 80.000 pais haviam perdido a confiança no sistema e não estavam dispostos a solicitar a admissão de seus filhos.

Ele atribuiu a mudança às mortes trágicas de mais de 50 estudantes devido a picadas de cobras, suicídios e intoxicação alimentar, condições anti -higiênicas e alimentos de baixa qualidade em guruids sob o regime do Congresso. “Os pais agora temem a vida de seus filhos se admitirem Gurukuls”, disse Rama Rao, e criticaram a liderança do Congresso por não confortarem as famílias de estudantes falecidos.

Atitude discriminatória

Ele disse que a atitude discriminatória do governo do Congresso estava paralisando o sistema Gurukul, apesar de o próprio ministro principal ter mantido o portfólio de educação. Ele acusou o governo de fechar os olhos para o futuro dos lakhs infantis e instou uma revisão imediata da situação.