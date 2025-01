Congestão de tráfego perto de Yatri Nivas Junction continua incessantemente

O tráfego frequente rosna perto da estrada Kollidam na ponte e a travessia de Yatri Nivas em Srirangam incomodou os usuários da estrada em Touchi.

Os veículos que entram e deixam a estrada Kollidam Flood Bank geralmente acham extremamente difícil atravessar a cruz. Da mesma forma, os viajantes que vão para o número 1 de Tollgate de Thiruvanaikoil também enfrentam o problema.

O problema persiste quase ao longo do dia. Dizem que a ausência de pessoal da polícia para regular o tráfego levou a esse cruzamento que conectava as principais estradas que se tornaram caóticas com veículos de todas as direções.

Juntamente com a falta de pessoal para regular o movimento dos veículos, a ausência de sinais de trânsito automáticos e luzes de rua disfuncionais perto da travessia e na ponte representam dificuldades para os viajantes, às vezes até o que leva a pequenas lágrimas entre os usuários da estrada. As luzes piscantes multicoloridas foram instaladas na encruzilhada para alertar os usuários da estrada e evitar acidentes, mas foi em vão.

Embora essa seja uma seção principal, a falta de sinal levou aos ônibus e veículos pesados ​​de Mofustils que entram na cidade para liderar com cuidado, causando uma ameaça aos usuários da estrada que estão se aproximando de outros pontos de acesso

“Com a ausência da polícia para regular o movimento de veículos, a direção se tornou um pesadelo nos dias de hoje no trecho final. A polícia deve garantir que os oficiais de implantação de fluxo livre nos lugares certos para racionalizar o tráfego reticulado ”, disse M. Rangerojan, um motorista.

Levando em consideração o forte aumento no número de veículos que atravessam a travessia, especialmente Yatri Nivas, N. Saravanan, ativista de segurança rodoviária, sugere que a polícia de trânsito realiza um estudo abrangente para encontrar uma solução para garantir o veículo de fluxo livre. “Sem um sinal de trânsito, os motoristas têm um alto risco, pois existem muitos pontos cegos”, disse ele.

Quando foi contatado, uma polícia de trânsito superior disse: “Serão tomadas medidas para exibir o pessoal de trânsito de 24 horas para regular o movimento veicular na área. Os especialistas em segurança rodoviária serão acordados em realizar um estudo sobre a instalação de um sinal.