Congo, alarme de uma organização sem fins lucrativos: Goma Cadaveri na rua e sem ajuda

“A situação de Goma é uma dependente e É provável que o número de prazeres de vítimas dobrará em alguns dias“A cooperação de sua organização sem fins lucrativos que opera no North Kiv.

“Eles me escrevem que os confrontos causaram um grande número de mortos – diz o Barão Ansa – Medo de você abordar 2.000 vítimas em um curto período de tempo. Os corpos estão na rua, no estado avançado de decomposição. O grupo M23 é pilhagem contínua e sabotagem ”. “Meus co -trabalhadores também estão escrevendo – Barone – que os rebeldes estão prestes a forçar a porta das instituições. Preocupação de que a fome seja enfatizada e causa outras vítimas no contexto em que não há corredores humanitários.

“Atualmente, as organizações humanitárias não podem intervir devido à hossquitização e que a situação enfatiza o risco de epidemia devido a detritos e falta de resgate”.

Missionário no norte da Kiva: “O consulado nos disse para sair, mas não sentimos”



“Estamos bem, mas nos últimos dias tivemos muito medo, atirando perseguição, as pessoas em Goma estavam fechadas em casa, estradas abandonadas, mas agora as apresentações não estão mais sentindo, parece que ele retornou a calma”. É um testemunho do Congo Luis Flisi aos microfones de 12tvparma, um missionário secular originalmente da cidade emiliana, quase cinquenta anos envolvidos na região do norte do Kivo com Saverrians. “O consulado nos disse para sair, mas não sentimos isso”, continua ele, “moramos perto da prisão que foi esvaziada, eles estão saqueando tudo o que podem. Medo de que eles possam levar nossa casa focada ”. Luisa Flisi é um dos poucos italianos que permaneceram em Goma, trabalhando em prisões e lidando com crianças com doenças crônicas como AIDS, epilepsia ou diabetes. “No momento, eles não estão realizando atividades, tudo está bloqueado”, explica ele, “achamos que ficaremos aqui. Não nos sentimos 100%seguros, nunca arriscado. Pessoas que acompanhamos, assim como as pessoas doentes crônicas estão em suas casas e não podemos ajudar, temos um grupo de pessoas com deficiência, tentamos ajudá -las com comida ”. O missionário critica a incapacidade de intervir pela comunidade internacional: “Ele não fez nada para evitar essa guerra, mesmo a Itália. Ruanda, um filho popular da comunidade internacional, atacou Goma: os objetivos para a riqueza desta região, têm um monopólio para os minerais que o norte da Kiva é rico.

Reprodução reservada © Copyright ANSA