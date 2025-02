Visitetado no caos da rebelião da prisão com vazamento em massa e depois a Arsa vive centenas de prisão em Goma, onde foram trancadas: Guerra Civil no leste da República Democrata do Congo, no entanto, ele descobriu nas últimas semanas. De acordo com os relatórios da ONU publicados, 2.900 estão mortos apenas em confrontos para a conquista de Goma, enquanto o conflito após uma violação de um cessar -fogo muito frágil está se expandindo para o sul da Kiva, no leste da República Democrática do Congo.

O estupro e as apostas datam da semana passada, mas pareciam mais claramente exatamente como os grupos rebeldes M23 – apoiados pelo vizinho Ruanda com objetivos claros em posse de países raros e outros minerais críticos necessários para tecnologias modernas, como Cobalto e Coltan – negando sua própria notificação de descanso humanitário na terça -feira.

“Houve um vazamento de massa com 4.000 escapadas.

Havia também várias centenas de mulheres nesta prisão.

Todo mundo foi estuprado, então o setor feminino foi inflamado. Eles são todos a morte ”. Esta é uma descrição sintética dos eventos que datam da manhã de 27 de janeiro, realizados por Vivian Van de Perre, vice -chefe da Monusca, Missão da ONU no Congo.

Muito mais e confiável, até agora era difícil aprender, porque, apesar da presença de milhares de capacete da ONU azul, as restrições armazenadas rebeldes impediram as equipes de resgate do massacre da cidade de mais de um milhão de pessoas que terminaram sob o controle do M23 militistas. Foi nesta semana que o Gabinete do Alto Comissário da ONU para os direitos humanos (OHCHR) alertou que a violência sexual usada como arma de guerra por grupos armados em Goma.

De acordo com fontes humanitárias e de segurança, o “Movimento de 23 de março” lançou uma milícia (M23) e as tropas de Ruanda com uma nova ofensiva com Dawn contra as Forças Armadas Congolesas, que foram conquistadas pela cidade de Mineração de Nyabibwe, na província do sul Kiv. “Isso é a prova de que um incêndio unilateral parar, como sempre, foi apenas uma diversão”, o ilusório “fraude”, disse o porta -voz do governo congolês.

Além disso, meia dúzia de incêndio e uma árvore acordada entre as duas partes nunca foram respeitados nesse conflito em 2012-2013 e começaram novamente em 2022, causando milhares de mortes (pelo menos 900, com aproximadamente 2.880 lesões apenas entre 26 e janeiro 30, como estimado pela ONU) e pela crise humanitária com centenas de milhares de pessoas deslocadas.

Para tentar interromper a crise que riscos transbordando em conflitos regionais, o presidente congolês Felix Tshiseked e Ruanda One Paul Kagame é esperado no sábado, no extraordinário Summer dos Estados da África Oriental (EAC) e da comunidade comunitária de desenvolvimento (EAC) e da comunidade de desenvolvimento) África do Sul (SADC) Dar es Salaam.

