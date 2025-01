Congressista republicano exige preservação de todos os registros da acusação de Adani

Um legislador republicano pediu ao Departamento de Justiça dos EUA que preservasse todos os registros relacionados ao “processo seletivo” do governo Biden contra o industrial bilionário Gautam Adani e seu grupo de empresas.

O processo ocorre menos de uma semana antes da posse do governo do presidente eleito Donald Trump.

O deputado Lance Gooden, membro do Comitê Judiciário da Câmara, em uma carta de terça-feira (14 de janeiro de 2025) ao procurador-geral Merrick Garland, exigiu que o departamento preservasse e produzisse todos os registros e documentos que levaram à sua decisão de processar Adani. . Conjunto.

Em outra carta ao Sr. Garland em 7 de janeiro, o Sr. Gooden levantou sérias preocupações sobre a recente acusação do grupo pelo departamento.

“A acusação alega atos cometidos inteiramente na Índia, envolvendo cidadãos e funcionários indianos, sem dano aparente aos interesses americanos”, observou ele.

“As alegações no caso Adani, mesmo que provadas verdadeiras, não nos tornariam o árbitro final e adequado sobre o assunto. Estes ‘subornos’ foram supostamente pagos a funcionários do governo estadual indiano, na Índia, por executivos indianos de uma empresa indiana, sem envolvimento concreto ou dano a qualquer parte americana”, disse Gooden.

“Em contrapartida, a Smartmatic, uma empresa norte-americana responsável pela condução das nossas eleições, tinha executivos que alegadamente lavavam dinheiro e pagavam subornos a governos estrangeiros, de acordo com a acusação anterior do Departamento de Justiça. No entanto, apesar das inúmeras tentativas por parte dos meus colegas e de mim para que as nossas preocupações fossem abordadas antes das eleições, o seu departamento nunca nos informou”, argumentou.

Alegando que o departamento tinha sido demasiado selectivo contra Adani e as suas empresas, o legislador republicano fez várias novas perguntas a Garland.

“Por que o Departamento de Justiça não acusou um único americano se o caso envolve uma ligação significativa com os EUA? Não houve nenhum americano envolvido neste suposto esquema? Por que o Departamento de Justiça deu continuidade a este caso contra Gautam Adani quando o alegado ato criminoso , e as partes supostamente envolvidas estão na Índia. Você busca fazer cumprir a justiça na Índia?

“O Departamento de Justiça buscará a extradição dos executivos indianos envolvidos neste caso? Qual é o plano de contingência do Departamento de Justiça se a Índia se recusar a cumprir um pedido de extradição e reivindicar autoridade exclusiva sobre este caso? escalar este caso para um incidente internacional entre os Estados Unidos e um aliado como a Índia?

Gooden disse que as perguntas também serviam para lembrá-lo das prováveis ​​consequências das ações do governo.

A Índia é um dos poucos parceiros confiáveis ​​que os Estados Unidos têm na região Ásia-Pacífico, além de ser uma das maiores economias e de mais rápido crescimento, disse ele.

“Estes actos imprudentes de perseguição contra os seus principais industriais poderiam iniciar uma narrativa prejudicial contra o crescimento da Índia. O não respeito da autoridade da Índia nesta matéria poderá prejudicar e até prejudicar permanentemente as nossas relações internacionais com um aliado económico e político chave e estrategicamente importante”, acrescentou.

“Neste momento, deixar as autoridades indianas investigarem, determinarem quaisquer danos e decidirem sobre o assunto, em vez de tirarem conclusões precipitadas, seria o melhor e único curso de acção apropriado. Também seria prudente investigar casos em que o departamento esteja confiante de que temos jurisdição apropriada e conclusiva e que temos grandes chances de vitória”, disse Gooden na carta.

O legislador republicano afirmou que atacar entidades que investiram dezenas de milhares de milhões de dólares e criaram dezenas de milhares de empregos para os americanos só prejudicará os Estados Unidos a longo prazo.

“Quando renunciamos às ameaças reais do crime violento, da espionagem económica e da influência do PCC (Partido Comunista da China) e perseguimos aqueles que contribuem para o nosso crescimento económico, isso desencoraja novos investidores valiosos que esperam investir no nosso país, disse Gooden. .

“Uma atmosfera indesejada e politicamente carregada para os investidores apenas irá paralisar os esforços para revitalizar a base industrial e o crescimento económico da América e minar directamente o compromisso do Presidente Trump de revitalizar a economia com o aumento do investimento. “Com o momento destas decisões coincidindo com o fim da administração Biden, surgem preocupações de que o único objetivo real aqui seja perturbar o presidente Trump”, acrescentou.

Em vez de gastar recursos valiosos dos contribuintes no lançamento de actividades prolongadas e “talvez com motivação política” em países estrangeiros, o departamento deveria cooperar com a nova administração para melhor servir o povo americano, disse Gooden.

“Como membro da administração cessante, é seu dever para com o público estar atento para não criar mais complicações que possam comprometer a eminência geopolítica dos Estados Unidos”, disse ele na carta ao Sr. Garland.

“Por favor, informe também se houve qualquer comunicação ou negociação em relação ao caso Adani entre o Departamento de Justiça (incluindo qualquer um de seus agentes, subsidiárias, instrumentos ou representantes autorizados) e qualquer terceiro ou agente representando um terceiro trabalhando em estreita colaboração, para, ou em conjunto com qualquer entidade parcialmente detida ou controlada por George Soros”, disse Gooden.