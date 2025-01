Congresso e IUML denunciam prisão de Kerala MLA PV Anvar como ‘vingança política’ da LDF

A Frente Democrática Unida (UDF) liderada pelo Congresso em Kerala denunciou a “prisão e prisão preventiva à meia-noite” do legislador independente PV Anvar de sua casa em Nilambur, no distrito de Malappuram, na noite de domingo, como a mais recente manifestação da Frente Democrática de Esquerda (LDF), no poder. a “inclinação antidemocrática” do governo para usar a polícia e contornar a lei para silenciar os oponentes e desencadear uma vingança política.

No entanto, a aliança da oposição não pareceu comprometer-se a proporcionar um refúgio político seguro ao antigo aliado do LDF, o Movimento Democrático de Kerala.

No entanto, restava saber se a UDF sinalizaria a possibilidade de um acordo com o Sr. Anvar, envolvendo-o na iminente campanha de massa da oposição, Malayora Jatha, contra a alegada indiferença do governo estadual em proteger as vidas e propriedades dos cidadãos contra ataques selvagens. . ataques de animais e as disposições “anti-colonos e agricultores” do controverso projeto de lei (emenda) da Floresta de Kerala, 2024.

O líder da oposição VD Satheesan disse que qualquer acordo político com Anvar não foi planejado imediatamente.

Ele disse que o assunto não estava na agenda da reunião do Comitê de Assuntos Políticos (PAC) do Congresso em 17 de janeiro.

Satheesan disse não saber se a UDF abriu canais de comunicação não oficiais com Anvar, um crítico contundente do Congresso e da liderança da Liga Muçulmana da União Indiana (IUML) quando o legislador sentou-se na bancada do Tesouro.

Satheesan disse que a UDF condenou o governo por prender um legislador que liderou uma marcha de protesto até um escritório florestal local depois que seu eleitor foi morto por um elefante selvagem. “Independentemente da política, a democracia e o privilégio legislativo estão aqui em jogo”, acrescentou.

‘Mensagem assustadora para adversários’

Satheesan disse que o governo enviou uma “mensagem assustadora” de que jogaria o livro contra os adversários políticos, mesmo que fossem MLAs ou ex-aliados.

O presidente do Comitê do Congresso de Kerala Pradesh (KPCC), K. Sudhakaran, MP, e o secretário geral nacional da IUML, PK Kunhalikutty, MLA, condenaram a prisão do Sr. Os líderes disseram que a polícia prendeu o Sr. Anvar por motivos especiosos.

Anvar se descreveu como vítima de uma caça às bruxas política.

Posição FLD

O organizador da LDF, TP Ramakrishnan, respondeu que a prisão do Sr. Anvar foi “um processo legal natural” e que a polícia cumpriu os regulamentos. Ele disse que Anvar não representava nenhuma ameaça à LDF ou ao CPI(M) e era simplesmente “uma criação mediática cujo valor sensacional tinha sido esgotado”.

Ramakrishnan dissipou a alegação de Satheesan de que o gabinete do ministro-chefe Pinarayi Vijayan (CMO) ordenou a prisão de Anvar para dissuadir a dissidência democrática.

A LDF cortou relações com Anvar em Setembro de 2024 por travar uma campanha difamatória contra o governo e o PCI(M).

Anvar, que venceu no círculo eleitoral da Assembleia de Nilambur como independente do LDF em 2021, tornou-se um crítico feroz da polícia estadual e do CMO.

O distante MLA realizou conferências de imprensa consecutivas acusando as agências de aplicação da lei de estigmatizarem as minorias no norte de Kerala como contrabandistas de ouro e gangsters hawala.

As mesmas alegações foram posteriormente repetidas pelo Congresso e pela IUML, incluindo a alegação do Sr. Anvar de que o gabinete do Ministro-Chefe intrigou os principais líderes do Rashtriya Swayamsevak Sangh para promover as perspectivas eleitorais do Partido Bharatiya Janata (BJP) em Thrissur Lok Sabha. círculo eleitoral no ano de 2024. Eleições gerais “perturbando” o icônico Thrissur Pooram.

Após a sua expulsão da LDF, Anvar fez uma cruzada independente contra os erros do governo, sem obter qualquer apoio de outros partidos. Por um lado, o Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) rejeitou a tentativa de Anvar de se aliar ao partido governante do vizinho Tamil Nadu.

O júri decidiu se a dramática prisão de Anvar representaria um ponto de viragem na carreira política do legislador.