Congresso questiona histórico limpo do CCA para acréscimos aos cadernos eleitorais

Praveen Chakravarty, presidente do Departamento de Análise de Dados, Congresso Nacional Indiano. Arquivo | Crédito da foto: Bijoy Ghosh.

Um dia depois de o Comissário Eleitoral Chefe Rajiv Kumar ter reiterado que adicionar eleitores aos cadernos eleitorais era um processo infalível, o Congresso afirmou na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) que a Comissão Eleitoral (CE) parecia ter registado mais eleitores em Maharashtra. do que a população adulta do Estado estimada em relatório do governo da Aliança Democrática Nacional.

Na terça-feira (7 de janeiro de 2025), o CEC, durante entrevista coletiva para anunciar as datas das eleições para a Assembleia de Delhi, procurou esclarecer as dúvidas sobre o aumento do número total de eleitores nas listas de eleitores da recente série de eleições para a Assembleia .

Em um comunicado na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), o presidente do departamento de análise de dados do Congresso, Praveen Chakravarty, disse que o Congresso sinalizou o aumento de quase 50 lakh de novos eleitores em apenas quatro meses antes das eleições de Maharashtra Vidhan Sabha.

A CEC descreveu detalhadamente o processo de adição de eleitores e afirmou que o processo é extremamente rigoroso e robusto para evitar falsas adições de eleitores. “Temos uma resposta simples de uma linha: se o processo é tão robusto, como é que o total de eleitores elegíveis em Maharashtra parece ser maior do que o total da população adulta estimada pelo próprio relatório do governo de Narendra Modi? — perguntou o Sr. Chakravarty.

A declaração citada na página 229 do relatório de novembro de 2019 da Comissão Nacional de População do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar diz que a população adulta estimada de Maharashtra em 2024 pode ser calculada em 9,54 crore, de acordo com as projeções de cinco anos de o relatório.

“De acordo com a CE, o total de eleitores registados em Maharashtra para as eleições de Vidhan Sabha foi de 9,70 milhões. Ou seja, a CE parece ter registado 16 lakh a mais de eleitores do que toda a população adulta em Maharashtra, conforme estimado pelo governo de Narendra Modi”, disse ele.

O simples facto de a CE poder ter registado mais eleitores do que a população adulta nega a afirmação da CEC de que o processo de adição e remoção de eleitores é muito robusto e inquestionável.

Chakravarty também afirmou que os dados de inscrição do Aadhaar em Maharashtra também reforçaram a sua afirmação de que o recenseamento eleitoral total do ECI em Maharashtra pode ser maior do que a população adulta total.

Numa carta ao CEC em 10 de dezembro, o Congresso solicitou que os dados relacionados com as eleições para a Assembleia de Maharashtra, incluindo listas de eleitores para a Assembleia e folhas de resultados das cabines para as eleições de Maharashtra, fossem tornados públicos.

Uma delegação parlamentar de nove membros reuniu-se anteriormente com a Comissão e exigiu o mesmo.