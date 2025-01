Congresso se prepara para certificação nevada da vitória eleitoral de Trump

O Congresso está se preparando para uma certificação nevada da vitória eleitoral do presidente eleito Trump na segunda-feira, enquanto o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), promete prosseguir com a votação, apesar de uma tempestade de neve atingir Washington, DC.

A Câmara e o Senado estão programados para se reunirem em uma sessão conjunta às 13h de segunda-feira para certificar a vitória de Trump, um processo determinado pela Constituição e pela lei federal. Na segunda-feira, no entanto, a capital do país prepara-se para até 25 centímetros de neve, um evento climático que pode dificultar o acesso dos legisladores ao Capitólio.

Johnson, no entanto, disse que a operação continuará “quer estejamos numa nevasca ou não”, citando a lei federal e a vitória “esmagadora” de Trump. Acontece exatamente quatro anos depois que uma multidão violenta de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio e interrompeu a certificação da vitória eleitoral do presidente Biden.

Também esta semana, espera-se que o debate sobre a melhor estratégia para levar a cabo a lista de desejos legislativos de Trump se intensifique, depois de o presidente eleito ter apoiado a introdução de um projecto de reconciliação em vez de dois, uma posição que contrasta directamente com a do líder da maioria no Senado, John Thune. . (RS.D.) e outros. E é provável que alguns dos nomeados para o Gabinete de Trump visitem o Capitólio esta semana para se encontrarem com senadores, incluindo Tulsi Gabbard, a escolha de Trump para ser diretor da inteligência nacional, que deverá falar hoje com o senador Mark Warner (Virgínia). . o Comitê de Inteligência.

Além disso, o falecido presidente Jimmy Carter será sepultado no Capitólio, enquanto Washington inicia uma comemoração de vários dias da vida do 39º presidente.

Congresso certificará vitória eleitoral de Trump em meio a tempestade de neve

A certificação da vitória eleitoral de Trump será o centro das atenções em Washington na segunda-feira, enquanto os legisladores caminham pela neve para participar do processo que ocorre exatamente quatro anos depois que uma multidão violenta invadiu o Capitólio e interrompeu o procedimento.

Apesar do mau tempo, que algumas previsões dizem que pode incluir até 25 centímetros de neve, o Congresso ainda deverá se reunir para certificar a eleição.

“A Câmara pretende certificar a eleição do presidente Trump amanhã, conforme programado pela lei federal”, escreveu o porta-voz de Johnson, Taylor Haulsee, em comunicado no domingo.

A Câmara e o Senado adotaram uma resolução simultânea na semana passada que definiu 6 de janeiro como o dia em que o Congresso certificaria a eleição, de acordo com a Lei de Contagem Eleitoral, que os legisladores aprovaram e Biden sancionou em 2022 após o motim no Capitólio.

Ambas as câmaras estão programadas para se reunir em uma sessão conjunta às 13h de segunda-feira, dando início ao procedimento de quatro anos. A vice-presidente Kamala Harris presidirá a Câmara da Câmara.

Como esse cronograma está previsto em lei federal, os legisladores teriam que aprovar outra lei para reprogramar o procedimento caso fosse necessário por causa da neve. Há alguns precedentes para tal medida: em 2013, o Congresso votou para certificar a vitória eleitoral do antigo Presidente Obama em 4 de Janeiro porque o dia 6 de Janeiro caiu num domingo.

Johnson, porém, indicou que não tem planos de alterar a data. O porta-voz disse ao “Fox News Sunday”: “Espero que tenhamos uma participação total”, observando que os líderes do Partido Republicano encorajaram os seus colegas a permanecerem em Washington durante o fim de semana por causa das previsões.

“O presidente Trump teve um mandato, uma vitória esmagadora, você sabe, tantos votos eleitorais. E podemos contá-los todos. E não podemos atrasar essa certificação”, disse Johnson.

Alguns legisladores prometem comparecer independentemente das condições. A deputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), por exemplo, escreveu em X: “Estou aqui e irei a pé até o Capitólio se for preciso.”

A certificação de segunda-feira ocorre na sombra dos tumultos de 2021, quando uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio e interrompeu a contagem da vitória eleitoral de Biden. À luz dos acontecimentos de há quatro anos, os democratas disseram que não planeiam organizar protestos eleitorais como fizeram no passado.

O debate sobre a reconciliação esquenta no Senado

O debate sobre como executar a extensa agenda legislativa de Trump está prestes a esquentar no Senado esta semana, depois que o presidente eleito disse que prefere aprovar um grande pacote de reconciliação em vez de dois, uma posição que contrasta diretamente com a de Thune. republicanos conservadores da Câmara. .

Trump anunciou oficialmente no domingo à noite que prefere um único projeto de reconciliação. escrevendo em x: “Os membros do Congresso estão começando a trabalhar em um projeto de lei poderoso que trará nosso país de volta e o tornará maior do que nunca.” O pacote incluirá políticas fronteiriças e energéticas e ampliará os cortes de impostos de 2017, disse Trump.

A declaração de Trump ocorreu um dia depois de Johnson ter dito aos republicanos da Câmara, num retiro, que o presidente eleito preferia uma estratégia de via única.

Essa posição, no entanto, não está a cair bem em alguns círculos republicanos do Senado, onde é preferida uma abordagem de dois projetos de lei. O senador Lindsey Graham (RS.C.), presidente do Comitê de Orçamento, disse no domingo na Fox News que estava “muito preocupado” com a aprovação de um único projeto de lei.

“Estou muito preocupado que se não colocarmos a fronteira em primeiro lugar e não conseguirmos fazê-lo, será um pesadelo para a nossa segurança nacional”, disse Graham, acrescentando mais tarde: “Vou tentar trabalhar em equipe aqui, mas quero dizer ao povo americano que, do meu ponto de vista, a tarefa número um é proteger a nação para o governo federal.”

Esta semana o foco estará em Thune para ver como ele reage à declaração de Trump, que vai contra a sua estratégia. O líder da maioria revelou um plano de reconciliação no mês passado que incluía dois projetos de lei: o primeiro abordaria a segurança e a defesa das fronteiras, e o outro estenderia os cortes fiscais de Trump em 2017, que incluem uma série de disposições que expirarão no final de 2025.

Além disso, é provável que o House Freedom Caucus discorde dos comentários de Trump. No mês passado, o grupo conservador escreveu uma carta a Johnson apoiando a estratégia de dois projetos de lei.

Johnson, por sua vez, estabeleceu um cronograma ambicioso para abordar o pacote de reconciliação durante uma aparição na Fox News no domingo. Ele disse que a Câmara tentará aprovar uma resolução orçamentária no início de fevereiro e depois aprovar o pacote completo na primeira semana de abril.

“Tudo tem que se mover na sequência certa. E ao longo do caminho, acho que vamos manter esses trens circulando na direção certa e no horário”, disse Johnson. “E se isso acontecer, retiraremos o assunto da Câmara no início de abril, talvez já em 3 de abril, e depois o transferiremos para o Senado. Isso colocaria o projeto de lei na mesa do presidente para assinatura no final de abril. “Seria fantástico.”

Notavelmente, a primeira semana de abril também é quando a Flórida realiza duas eleições especiais para substituir o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) e o deputado cessante Mike Waltz (R-Flórida), que se tornará conselheiro de segurança nacional de Trump em janeiro. 20: duas prováveis ​​eleições republicanas que darão à conferência um voto adicional na Câmara.

Uma pessoa que provavelmente celebrará a estratégia preferida de Trump é o deputado Jason Smith (R-Mo.), presidente do Comitê de Formas e Meios da Câmara, que vinha pressionando publicamente por um projeto de reconciliação em vez de dois.

Nomeados da administração retornam ao Capitólio, incluindo Gabbard

Espera-se que os nomeados para o Gabinete e a administração de Trump regressem ao Capitólio para se reunirem com os senadores esta semana, enquanto os escolhidos se preparam para as audiências de confirmação e eventuais votações.

Esse grupo inclui Gabbard, escolhido por Trump para ser diretor de inteligência nacional, que está programado para se encontrar pessoalmente esta semana com Warner, o membro graduado do Comitê de Inteligência do Senado.

Gabbard é vista como uma das nomeações mais controversas que Trump apresentou, e foram levantadas questões sobre a sua reunião de 2017 com Bashar al-Assad e os comentários que ela fez sobre a guerra Rússia-Ucrânia que ecoaram temas de conversa com o presidente russo, Vladimir Putin. .

Além das reuniões com os indicados, o Senado deverá adotar uma resolução organizacional esta semana, no início do 119º Congresso. Os senadores tomaram posse na semana passada e Thune iniciou oficialmente seu mandato como líder da maioria.

O presidente Carter permanecerá no estado

O falecido presidente Jimmy Carter permanecerá no Capitólio esta semana, enquanto Washington homenageia a vida e o legado do 39º presidente.

A chegada cerimonial dos restos mortais de Carter está marcada para terça-feira às 14h45, seguida de uma homenagem do Congresso ao falecido presidente, na qual Johnson, Thune e outros membros da liderança estão programados para participar.

Depois, a partir de terça-feira, terá início um período de exibição na Rotunda do Capitólio para o público prestar homenagem a Carter. O primeiro período de exibição é terça-feira, das 19h à meia-noite, depois outro começa na quarta-feira, às 7h, até quinta-feira, às 7h.

Na manhã de quinta-feira, os líderes do Congresso participarão de uma cerimônia de partida em busca dos restos mortais de Carter. O funeral de estado do falecido presidente está marcado para quinta-feira na Catedral Nacional de Washington. Espera-se que Biden faça um elogio depois de dizer que Carter pediu que ele fizesse um.

