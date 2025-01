Conheça dois carros elétricos Xpeng que carregam a bateria em apenas 10 minutos

Jacarta, VIVA – A indústria automobilística nacional está cada vez mais ocupada com a presença de uma fabricante chinesa, a Xpeng. A marca que será propriedade da Erajaya apresentará dois modelos de veículos elétricos, o X9 e o G6.

Relatório de CarnewschinaChegando na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o X9 é um grande carro familiar do tipo minivan com um design futurista que lembra uma nave espacial.

O comprimento deste carro é de quase 5,3 metros, com comprimento de 5.293 mm, largura de 1.988 mm e altura de 1.785 mm.

A distância entre as rodas chega a 3.160 mm. Este carro possui três filas de assentos com capacidade para sete pessoas. Embora seja grande, o X9 ainda é aerodinâmico com resistência ao vento de apenas 0,227 Cd, o que o torna mais eficiente.

O X9 está disponível em duas opções, tração dianteira com 235 kW de potência e tração integral com motor adicional na traseira com 135 kW de potência, produzindo um total de 370 kW de potência e 640 Nm de torque.

Este carro pode ir de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e atingir velocidade máxima de 200 km/h.

A bateria está disponível em dois tamanhos, 84,5 kWh que utiliza uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) e 101,5 kWh que utiliza uma bateria ternária NMC.

O X9 suporta carregamento super rápido de 800V. Com esta tecnologia, o carro pode ser carregado por uma distância de 300 quilômetros em apenas 10 minutos. Dependendo do motor e da bateria, o X9 tem autonomia de até 702 km com uma única carga.

Quanto ao G6, é um carro pensado para desafiar o domínio do Tesla Model Y, tanto em termos de preço como de especificações. Ainda assim, no mercado interno chinês, o Xpeng G6 não consegue competir com o Tesla Model Y.

O Xpeng G6 carrega um design moderno de SUV cupê com a plataforma SEPA 2.0 como base de sua arquitetura. Este carro tem dimensões de 4.753 mm de comprimento, 1.920 mm de largura, 1.650 mm de altura e distância entre eixos de 2.890 mm.

Essas dimensões estão quase no mesmo nível das do Tesla Model Y, tornando o G6 um concorrente direto no segmento de crossovers de médio porte.

No mercado europeu. O Xpeng G6 vem com três opções: variante padrão, média e superior. A versão padrão tem quilometragem de 435 km, a variante intermediária tem quilometragem de 570 km e a quilometragem máxima da variante chega a 550 km.

Alega-se que a tecnologia de bateria integrada tem melhor eficiência energética e maior durabilidade.