Conheça Modi em vez de Akal Takht Jathedar se quiser que isso acabe rapidamente: Dallewal para Punjab BJP

O líder dos agricultores de Punjab, Jagjit Singh Dallewal, atacou o BJP por buscar a intervenção de Akal Takht para acabar com seu jejum até a morte, e disse que eles deveriam abordar o primeiro-ministro Narendra Modi e pressioná-lo a aceitar as exigências dos agricultores se quiserem que eu cancele o jejum. greve, que entrou no 46º dia na sexta-feira (10 de janeiro de 2025).

Numa mensagem de vídeo de três minutos divulgada na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), o líder agricultor de 70 anos disse que só encerrará o jejum depois que o Centro aceitar as reivindicações dos agricultores, que incluem a garantia legal de um Apoio Mínimo Preço das colheitas. .

Uma delegação do BJP, composta por Sukhminder Pal Singh Grewal e Sarchand Singh, apelou na quinta-feira a Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh para intervir e acabar com o jejum indefinido do líder agrícola.

A delegação expressou preocupação com a deterioração da saúde de Dallewal.

Em sua mensagem de vídeo, Dallewal disse: “Temos informações de que os líderes da unidade do BJP em Punjab apelaram ao Akal Takht para intervir para acabar com o jejum de Dallewal até a morte. (Eles apelaram ao Akal Takht para) que uma ordem fosse dada para que ele termine seu jejum, eu respeito o Akal Takht.” “Mas o BJP de Punjab deveria abordar (o primeiro-ministro) Modi ji, o vice-presidente (Jagdeep Dhankhar), o ministro da Agricultura (Shivraj Singh Chouhan) e o (ministro do Interior) Amit Shah ji.

Em vez de encontrá-los, eles abordam Akal Takht Jathedar”, disse ele.

Dallewal, que é o líder do Samyukta Kisan Morcha (Apolítico), está em greve de fome por tempo indeterminado no ponto fronteiriço de Khanauri, entre Punjab e Haryana, desde 26 de novembro do ano passado, devido a várias demandas dos agricultores, incluindo a busca por uma garantia legal. . sobre o preço mínimo de apoio (MSP) para as culturas.

O Sr. Dallewal recusou assistência médica durante o prolongado período de jejum, causando a deterioração da sua saúde.

Os médicos que trataram Dallewal haviam dito anteriormente que sua condição estava “deteriorando” devido ao jejum prolongado.

Os agricultores, sob a bandeira de SKM (Apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha, acampam nos pontos fronteiriços de Shambhu e Khanauri entre Punjab e Haryana desde 13 de fevereiro, depois de as forças de segurança terem interrompido a sua marcha em direção a Deli.