Conheça o pão de abóbora amarelo que agora é excelente no mundo da padaria

Yakarta, vivo – O pão tem sido uma das refeições favoritas do povo indonésio. Com uma variedade de sabores, texturas e tipos de vários tipos, o pão não é apenas um lanche, mas também parte do estilo de vida moderno que se desenvolve cada vez mais.

Leia também: Receita da barraca AGRRID, prato delicioso que é adequado para comer com a família

Do pão tawar, que é um amigo do café da manhã ao pão artesanal com técnicas especiais de fabricação, o povo indonésio conhece e gosta de vários tipos de pão no mercado. Mova -se ainda mais.

A tendência para o consumo de pão na Indonésia continua aumentando juntamente com o aumento da conscientização da importância de alimentos saudáveis ​​e de qualidade. Os consumidores agora não apenas procuram pão delicioso, mas também são feitos de ingredientes naturais, mais saudáveis ​​e têm um sabor distinto. Essa é a principal razão pela qual os produtos artesanais de padaria têm cada vez mais demanda, especialmente para a geração mais jovem que começa a prestar atenção à sua dieta.

Leia também: Receita de frutos do mar na Tailândia, adequada para comer durante a estação chuvosa

https://www.youtube.com/watch?v=zjcxmo_clpi

De acordo com essa tendência, a presença de padeiro humilde é um dos fatores que enriquecem a indústria da padaria na Indonésia. Humble Baker, que acabou de abrir sua primeira saída em JL. Wolter Monginsidi No.120, South Yakarta, oferece bolos de roti e artesanal acessíveis. Com especialização em massa, trigo integral, rosquinhas de abóbora e bolo premium, o Humble Baker oferece novas opções para os amantes de pão que desejam alta qualidade com sabores autênticos.

Leia também: Receita de frango rico em manjericão, delicioso e fácil de fazer em casa

O Dr. Indrawan Nugroho, um dos iniciadores do humilde padeiro, declarou que a Indonésia tem um grande potencial para se tornar líder na indústria de padaria, não apenas como mercado, mas também como produtor de alta qualidade.

“Ultimamente, o mercado de padaria na Indonésia é inundado de marcas no exterior. Humble Baker vem com grande ambição, o que faz da Indonésia o anfitrião em seu próprio país na indústria artesanal de padaria e cafeteria. Queremos demonstrar que as marcas locais também podem ter uma Taste autêntico de alta qualidade e forte competitividade nesse setor “, disse o Dr. Indrawan.

Um dos principais fatores que fabrica pão artesanal, pois o humilde padeiro oferece é cada vez mais popular é o método para torná -lo mais natural e saudável. Por exemplo, os produtos de massa mãe que passam por um longo processo de fermentação fornecem textura e sabor mais típicos e são melhores para a digestão. Enquanto isso, os donuts de abóbora, que são de produtos de padeiro humilde, são feitos com ingredientes naturais como a abóbora, rica em vitamina A, fibra e antioxidantes.

“Escolhemos ingredientes de alta qualidade e os processamos usando técnicas especiais para que nossos produtos tenham características distintas. A padaria de fermento, por exemplo, é realizada através de um processo de fermentação que leva mais de um dia para produzir uma textura distinta e um sabor premium.

Além de oferecer produtos para consumidores de varejo, a Humble Baker também desenvolveu um Modelo de Negócios da Empresa (B2B), que permite a distribuição de produtos artesanais de alta qualidade a vários cafés, restaurantes e outras grandes instituições. Portanto, a presença de padeiro humilde não apenas aumenta a variação das eleições para os consumidores, mas também contribui para fortalecer o ecossistema de padaria na Indonésia.

O apoio de várias partes, incluindo investidores como Deddy Corbuzier, fortaleceu ainda mais a posição humilde de padeiro nesse setor.

“É hora da Indonésia ter produtos de padaria artesanais locais que não apenas podem desfrutar de alguém, mas também podem aumentar os padrões de qualidade da padaria na Indonésia. Vejo que essa equipe tem uma visão clara, uma experiência sólida e uma estratégia madura comercial.