Conheça o Sheikh Khaled no Palacio del Mar, Megawati e Puan discutem a paz mundial

Yakarta, Viva – President of Parliament Indonesio Puan Maharani together with the 5th President of the Republic of Indonesia Megawati Soekarnoputri met with the heir prince of Abu Dhabi, United Arab Emirates (EAU), Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, on Saturday, February 15, February 15, 15 de fevereiro, 15 de fevereiro, 15 de fevereiro, 15 de fevereiro de 2025.

Na reunião realizada no Palace Abu Dhabi, o Eau, Puan expressou idéias sobre as mulheres.

Quando deu as boas -vindas a Megawati e Puan, o príncipe Khaled foi acompanhado pelo ministro da Energia Suhail, ministro/consultor Sheikha Fatima, Maitha Bint Salem Al Shamsi, embaixador do Eau na Indonésia, Alsulla Salem al Dhaheri e chefe do funcionário de Mahkotae e Ahmed. .

“Ontem à noite, conhecemos o HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan Hered Príncipe e um futuro Eau”, disse Puan em seu comunicado por escrito, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Puan explicou, ao filho mais velho do presidente do Eau, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (príncipe MBZ), expressou seu apreço por uma calorosa recepção. Durante a reunião, Puan foi visto usando Batik Abaya e Brown Hijab.

“Obrigado por aceitar calor e família no Palacio del Mar, Abu Dhabi, os Emirados Árabes”, Sra.

Puan e Megawati discutiram muitas coisas quando conheceram o príncipe Khaled, onde o neto de Bung Karno também expressou a idéia de mulheres.

“Falamos sobre muitas coisas, incluindo os problemas das mulheres”, Sra.

De acordo com um membro da facção indonésia do PDI Ladjuangan, Ahmad Basarah, que acompanhou Abu Dhabi, Puan aludiu a mulheres e crianças que frequentemente eram vítimas de guerra.

“Mulheres e crianças sempre foram vítimas de guerra entre o Estado -nação, bem como devido a conflitos ou guerra civil em um país”, disse Basarah os pontos entregues por Puan quando se encontrou com o príncipe Khaled.

Além disso, o ex -ministro da coordenação do PMK também transmitiu a idéia das mulheres na função do estado.

“Dê a idéia da importância do papel das mulheres nas funções das instituições estaduais e internacionais”, disse Basarah.

Basarah também disse que Puan também convidou o príncipe Khaled ecoou o mundo da paz mundial. Puan acredita que o eco maciço terá um impacto positivo no mundo.

“Mbak Puan convidou figuras do príncipe Khaled e nacionais no EAU para ecoar a questão da paz mundial e a proteção de crianças e mulheres, bem como a questão do empoderamento das mulheres”, disse ele.

“Puan acredita que, se os líderes do EAU se unirem para expressar esses direitos, seus ecos em todo o mundo terão cada vez mais um impacto positivo no progresso da civilização mundial”, acrescentou Basarah.