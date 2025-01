Conor McGregor vs. Logan Paul luta por pagamento de US$ 250 milhões, relata

Curioso sobre ele Conor McGregor x Logan Paul luta? A estrela do UFC e influenciadora popular está pronta para entrar no ringue em um evento de grande sucesso que deixará os fãs entusiasmados. Mas qual é a história por trás desse confronto de titãs?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber: detalhes sobre o local da luta, os pagamentos incríveis e a campanha única que dá vida a esse espetáculo.

Detalhes da luta de Conor McGregor e Logan Paul vazaram

Conor McGregor e Logan Paul se enfrentarão em uma luta de boxe altamente aguardada marcada para 2025.

A família Ambani sediará o evento no Estádio Wankhede, em Mumbai, como parte da campanha de turismo da Índia ‘Visit India’. de acordo com InformaçãoCada lutador ganhará impressionantes US$ 250 milhões. Embora ainda não haja uma data específica, os primeiros acordos sugerem que a luta avança.

McGregor anunciou sua participação nas redes sociais, enquanto Logan Paul insinuou a luta compartilhando clipes de treinamento. Esta será a segunda luta de boxe profissional de McGregor desde sua luta de 2017 com Floyd Mayweather Jr. Enquanto isso, Paul competiu pela última vez contra Dillon Danis em 2023.

A família Ambani, conhecida pelos seus empreendimentos em telecomunicações e desporto, espera posicionar a Índia como destino para eventos desportivos globais. A luta é uma parte fundamental da campanha “Visite a Índia”, que visa impulsionar o turismo e destacar a rica herança da Índia.

No entanto, a luta não é isenta de desafios. Conor McGregor continua com contrato com o UFC, que deve permitir a realização da luta. Além disso, o CEO do UFC, Dana White, supostamente indicado O interesse de McGregor em retornar ao octógono no final de 2025 pode complicar as coisas. Portanto, poderão surgir batalhas jurídicas caso o UFC não aprove o evento.

Se for finalizado, este evento provavelmente atrairá enorme atenção global, colocando a campanha de desportos de combate e turismo da Índia no centro das atenções. Fãs e analistas esperam mais atualizações sobre a partida Conor McGregor x Logan Paul no início de 2025.