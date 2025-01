Conservadores da Câmara buscam compromissos enquanto Johnson luta por votos

Cerca de 10 conservadores linha-dura na Câmara dos Representantes estão exigindo uma série de compromissos amorfos do presidente Mike Johnson (R-La.) Para ganhar seu apoio na sexta-feira, aumentando a incerteza sobre seu mandato de liderança menos de 24 horas antes da votação.

Os resistentes procuram em grande parte promessas de cortes de gastos e garantias de que os membros comuns estarão envolvidos nas negociações de legislação de alto risco no futuro, disseram várias fontes ao The Hill, duas questões que os republicanos da linha dura reclamam há meses.

“Eu diria que são duas coisas: uma, queremos um compromisso real com cortes reais de gastos. E a outra coisa é que queremos que você comece a usar membros para negociar essas contas e o que estará nesses pacotes. Deixe os membros decidirem entre si, não entre os funcionários”, disse um republicano da Câmara que está indeciso sobre apoiar Johnson ao The Hill na quinta-feira.

Uma fonte disse que cada um dos resistentes tinha preocupações individuais específicas, tornando mais difícil para Johnson apaziguar todo o grupo.

O deputado Andy Harris (R-Md.), Presidente do conservador House Freedom Caucus, por exemplo, expressou aborrecimento com a forma como o financiamento para a reconstrução da ponte Francis Scott Key em Baltimore foi administrado no projeto de lei de gastos de dezembro, disseram três fontes. . A colina. Harris queria que o projeto de lei evitasse a mudança do nome da ponte, algo que Os ativistas perguntaram porque Scott Key era proprietário de escravos e queria que um contrato de trabalho do projeto não fosse exigido, mas permitido.

Mas Johnson, disseram duas fontes, deixou claro que não quer fazer acordos paralelos com diferentes facções dos republicanos da Câmara, como fez o ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia), quando passou por 15 rodadas em quatro dias para garantir o mandato do presidente. martelo. em 2023.

“Johnson é muito inflexível e não vai fazer nenhum acordo. Ele tem sido muito, muito, muito inflexível”, disse um republicano sênior da Câmara ao The Hill na quinta-feira.

O Presidente da Câmara está numa posição incrivelmente precária ao enfrentar essas frustrações.

Johnson não pode permitir-se perder mais do que um republicano na votação presidencial, assumindo que todos os membros estejam presentes e votando. Espera-se que todos os democratas estejam presentes na sexta-feira para votar no líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.), disse o gabinete do líder democrata ao The Hill, o que significa que Johnson não terá espaço de manobra devido às suas ausências.

Johnson já perdeu um membro: o deputado Thomas Massie (R-Ky.), que é amplamente visto como inabalável ao criticar publicamente a forma como Johnson lidou com as questões de gastos e seu trabalho com os democratas para aprovar legislação no ano passado.

E ele enfrenta outro imprevisível crítico: a deputada Victoria Spartz (R-Ind.), a historicamente imprevisível republicana de Indiana que recentemente apelou a Johnson para assumir uma série de compromissos públicos sobre questões de gastos.

“Acho que esses são os dois grandes do momento”, disse o principal republicano da Câmara sobre Massie e Spartz.

Spartz se reuniu com Johnson na quinta-feira e disse aos repórteres após a reunião que decidiria seu voto na sexta-feira, dia da eleição.

“Tivemos uma boa conversa, acho que ele concorda com muitas coisas, mas é difícil prosseguir”, disse Spartz.

Os representantes republicanos Chip Roy (Texas), Andy Harris (Maryland), o presidente do House Freedom Caucus, Andy Biggs (Ariz.), Tim Burchett (Tennessee), Lauren Boebert (Colorado), Eric Burlison (Missouri). , Ralph Norman (SC) e Scott Perry (Pa.), entre outros, também não se posicionaram publicamente sobre a candidatura de Johnson.

Johnson esteve no Capitólio na quinta-feira, reunindo-se com muitos desses resistentes, continuando as conversas que manteve nos últimos dias.

“Não sei por quanto tempo ele conseguirá sustentar isso, mas Johnson está literalmente conversando com todo mundo”, disse o principal republicano da Câmara. “Ele não está delegando quase nada.”

Mas o número considerável de resistentes republicanos representa problemas para as chances de Johnson manter o comando na sexta-feira, quando a Câmara se reunirá para o primeiro dia do 119º Congresso e terá a tarefa de eleger um presidente antes de poder assumir qualquer outro assunto.

O presidente eleito Trump apoiou Johnson para ser presidente novamente, dizendo que os republicanos deveriam “NÃO DESPERTAR ESTA GRANDE OPORTUNIDADE” e trabalhar rapidamente para implementar a nova agenda republicana. Mas os que resistem a Johnson argumentam que estão a tentar garantir que ele é o homem certo para implementar as prioridades de Trump.

“Continuo indeciso, assim como vários dos meus colegas, porque no ano passado vimos muitas das falhas que nos preocupam e que podem limitar ou inibir a nossa capacidade de fazer avançar a agenda do presidente”, disse Roy na terça-feira no “Varney & Co.” na Fox Business.

“Neste momento, não creio que terei votações na sexta-feira”, acrescentou mais tarde.

Essa perspectiva, no entanto, parece estar a tornar-se mais optimista, de acordo com uma resistência.

O republicano da Câmara disse ao The Hill na quinta-feira que Johnson estava “fazendo alguns progressos”, observando que o presidente “reconheceu algumas das falhas do passado e está tentando corrigir o curso e criar algumas mudanças sistêmicas na Câmara”. trabalhos de escritório.” , que é o que precisamos ouvir.”

“Algo tem de mudar substancialmente na forma como operamos e penso que está a avançar nessa direção, o que é bom”, acrescentaram.

O legislador previu que o grupo acabaria por apoiar Johnson, mas não disse se esse apoio viria antes do primeiro turno de votação de sexta-feira ou depois que o republicano da Louisiana enfrentasse algumas votações fracassadas. O membro disse que conversaria com seus colegas antes da votação de sexta-feira.

“Provavelmente apoiaremos Johnson, mas basicamente queremos colocar uma visão no papel e compreender que as coisas vão mudar no futuro”, disse o indeciso republicano da Câmara.

No entanto, ainda há uma grande chance de que Johnson seja forçado a participar de múltiplas votações na sexta-feira, enquanto a linha dura trabalha para aumentar a pressão sobre os gastos em pontos do processo.

Um ponto que foi um ponto-chave de discórdia com McCarthy há dois anos, então sobre a “moção de impeachment” do presidente da Câmara. Parece ser um assunto resolvido, disseram fontes. Isso contrasta com as resistências de McCarthy em 2023, que fizeram com que permitir que um único membro desencadeasse uma votação revogatória fosse fundamental para o seu eventual apoio.

Os líderes do House Freedom Caucus e os conservadores anti-caos do Main Street Caucus chegaram a um acordo em novembro para aumentar o limite para desencadear uma votação antecipada do impeachment do presidente para nove membros, e o texto do pacote de Regras da Câmara será divulgado na quarta-feira. – cujos membros estão programados para votar após a eleição do Presidente – refletiu esse acordo.

Até quinta-feira, não parecia que os republicanos quisessem reabrir essa questão.

“Acho que a maior parte da questão foi resolvida”, disse o republicano da Câmara.

Mike Lillis contribuiu.

