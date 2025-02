O líder da oposição conservadora alemã, Friedrich Merz, venceu as eleições do país no domingo, colocando o partido alternativo alternativo Für Deutschland (AFD) em segundo lugar, apesar de obter lucros.

O ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz admitiu a derrota, pedindo os resultados das eleições “amargas”, Associated Press relatado.

O Partido Social Democrata de Scholz ficou em terceiro, atrás do AFD, em seu pior resultado em uma eleição nacional em décadas.

Com mais de 200 resultados dos grupos declarados, Reuters relatou que o Partido Conservador obteve 28,8 % dos votos com o AFD que segue 20,9 %. Os social -democratas chegaram ao terceiro lugar com 16,3 %.

A AP apontou que a Alemanha, como o país mais populoso da União Europeia, será fundamental para a conversa em andamento na região, principalmente porque é o segundo maior fornecedor de armas da Ucrânia.

A eleição pretendia ocorrer em setembro, mas após as eleições dos Estados Unidos em novembro, os problemas econômicos de Scholz forçaram uma escolha rápida.

Enquanto o país lidava com a migração, Merz colocou ênfase especial em interromper -a nas últimas semanas. As eleições também ocorreram nas consequências da proximidade do presidente Trump com o presidente russo Vladimir Putin e, como as conversas da paz são acompanhadas à Ucrânia, causando preocupação na região.

O vice -presidente Vance se reuniu recentemente com Alice Weidel, chefe do AFD. A reunião ocorreu depois que Vance fez um discurso no qual ele disse acreditar que a maior ameaça à Europa é a censura e não a Rússia ou a China.

Trump comemorou a vitória conservadora com Uma publicação onlineCompare os resultados eleitorais com os dos Estados Unidos

“Como os Estados Unidos, o povo da Alemanha se cansou da agenda comum sem sentido, especialmente em energia e imigração, que prevaleceu por tantos anos. Este é um ótimo dia para a Alemanha e para os Estados Unidos da América sob liderança de um cavalheiro chamado Donald J. Trump, “ele escreveu sobre a verdade social.

