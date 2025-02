Considera -se que a direção da eficiência constrói um novo promotor, os passos de Pabowo merecem ser apreciados

Yakarta, vivo – A política do presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, que implementa a eficiência do orçamento, está destacando porque existem prós e contras. No entanto, de uma visão de que as medidas de eficiência serão apreciadas.

Leia também: Implementação potencial de políticas com base na redução de riscos avaliados realisticamente na Indonésia

Isso foi transmitido por economistas da Universidade Bina Nusantara (Binus), Doddy Arietanto. Ele disse que devido à aplicação da eficiência como uma forma de conscientização da saúde econômica do país.

“O passe de eficiência de Pak Pabowo é muito apropriado para ser apreciado”, disse Doddy em Yakarta, citado no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

Leia também: Julgando mais mudanças menos na política econômica de Trump, a Indonésia se beneficiará?

Ele disse que a política de eficiência era o desejo do governo de construir uma nova cultura fiscal.

“A quantidade e direção da eficiência mostram que o governo deseja construir uma nova cultura fiscal: eficiente, qualidade e priorizar o poço de pessoas”, disse Doddy.

Leia também: Rupias enfraqueceram esta manhã a nova política de Trump deprimida

 Inauguração do Ministro do Presidente do Gabinete Vermelho e Branco Prabowo Subianto

No entanto, ele também concordou com o programa de subsídios educacionais, como Kulih Tunggal Money (UKT) e o Smart Card na Indonésia (KIP), não deve experimentar a poda. Isso está de acordo com o que foi explicado pelo ministro das Finanças, Sri Mulyani, na sexta -feira.

“Porque o impacto é muito grande, especialmente no apoio ao acesso à educação para as gerações futuras”, disse Doddy.

Para Doddy, se este programa for reduzido, teme -se que o RI na frente de grandes consequências. Porque, as crianças que vêm de famílias desfavorecidas não podem continuar sua educação para afetar a qualidade dos recursos humanos.

Segundo ele, subsídios educacionais como UKT e KIP não são apenas assistência financeira para estudantes e estudantes. “Mas também é um investimento de longo prazo no desenvolvimento de recursos humanos”, afirmou.

Além disso, ele recomendou que o governo ainda mantivesse o UKT e o KIP. Doddy disse que foi o passo certo para superar a possível perda no futuro.

“Manter o programa UKT e KIP é uma decisão estratégica que não apenas tem um impacto nos beneficiários diretos, mas também na sustentabilidade do desenvolvimento nacional”, explicou Doddy.