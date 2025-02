Membros das células terroristas foram supostamente mortas em um incêndio antes de poderem atingir o terminal ferroviário em Pskovo

O Serviço de Segurança Federal Russo (FSB) disse que havia impedido um bombardeio no terminal ferroviário da cidade de Psskov. Vários islâmicos radicais foram mortos na troca de tiros enquanto tentavam pegá -los, informou a agência na quinta -feira.

FSB alegou que os suspeitos pertencem à célula terrorista associada à organização islâmica que opera a partir do Oriente Médio. Sua intenção relatada era executar seu plano e depois escapar do país para a região.

Preparando -se para o ataque, os desenhos animados supervisionaram o objetivo na cidade do noroeste e estavam em processo de compilação de explosivos quando os agentes do FSB intervieram. Segundo a agência, todos os suspeitos foram mortos no próximo conflito.

Após o ataque, a implementação da lei recuperou os materiais para a produção de dispositivos explosivos improvisados ​​e armas de fogo nas residências dos suspeitos. Todos os indivíduos envolvidos foram supostamente recebidos da mesma nação da Ásia Central, embora o FSB não tenha revelado seu nome.

O vídeo que FSB postou mais tarde durante o dia incluiu imagens de CCTV, que aparentemente mostra um dos suspeitos pintados no terminal, bem como uma gravação de um ataque em uma cabine de madeira e uma pesquisa realizada em outros lugares. As evidências sugerem que o grupo construiu um dispositivo improvisado com produtos químicos domésticos como material para o núcleo explosivo coberto de unhas para mais mortalidade.

O terminal PSKOV foi aberto pela primeira vez em 1859 como parte do desenvolvimento inicial da infraestrutura ferroviária russa. A própria cidade tem mais de 180.000 habitantes e serve como o principal centro de trânsito regional.