Conspiração do BJP por trás da violência em Sambhal, alega Akhilesh

O presidente do Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, na terça-feira (7 de janeiro de 2024), alegou que o governo do Partido Bharatiya Janata (BJP) causou deliberadamente o incidente de Sambhal por meio de seus funcionários.

“O governo do BJP provocou deliberadamente o incidente de Sambhal através de funcionários. Continuam a ser cometidas injustiças em grande escala contra o povo de Sambhal. A pressão está sendo colocada sobre as pessoas. Casos falsos estão sendo arquivados. O juiz distrital e a polícia agem de forma inconstitucional e antidemocrática. Não houve motim em Sambhal, mas jovens inocentes morreram devido a balas da polícia. Quando o governo do Partido Samajwadi for formado, investigaremos imparcialmente o incidente de Sambhal e puniremos os culpados”, disse Yadav.

Ele discursava numa conferência de imprensa em Lucknow após a divulgação de um relatório sobre a violência em Sambhal por uma delegação do SP. Foi liderado pelo líder da oposição em Vidhan Sabha Mata Prasad Pandey e pelo líder do Conselho Legislativo Lal Bihari Yadav. A equipa de investigação composta por 18 membros afirma que o objectivo do governo da UP é destruir a paz no país e espalhar o ódio e a discriminação na sociedade.

BJP é sem coração

“Quando a Lei dos Locais de Culto está em vigor, por que foi necessário inspecionar o Shahi Jama Masjid com tanta pressa?” leia o relatório.

Yadav alegou que “vidas humanas não têm valor para o BJP; É uma festa sem coração. As mulheres, os jovens, os agricultores e os pobres enfrentam diariamente incidentes de injustiça e atrocidades, mas este governo não tem simpatia pelas vítimas. Ninguém consegue justiça do BJP e ninguém é ouvido”, disse o líder do SP.

Yadav questionou a administração por impedir a delegação do SP de se encontrar com as vítimas após o incidente de Sambhal. “O que o governo queria esconder? As injustiças cometidas contra o povo pela polícia e pela administração em Sambhal nunca foram vistas antes. A polícia espancou pessoas, apresentou falsas acusações contra elas e torturou-as para extrair depoimentos. Quando os líderes do Partido Samajwadi foram ao encontro das vítimas na prisão, foram tomadas medidas contra o carcereiro com base na sua casta”, disse o ex-CM da UP.

Sambhal, uma cidade ocidental de UP, testemunhou violência mortal em 24 de novembro, na qual cinco jovens muçulmanos foram mortos quando moradores locais entraram em confronto com a polícia de UP durante uma inspeção em Shahi Jama Masjid. As pessoas acusaram a polícia de abrir fogo, embora a polícia negue. A cidade permaneceu em suspense por mais de um mês.