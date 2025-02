Constantemente erradicada cegueira, Jec Bekasi tem uma operação gratuita de catarata

Bekasi, vivo – O número de incidentes de catarata na Indonésia ainda é incrível! Estima -se que mais de 250.000 casos de novas cataratas apareçam todos os anos. Enquanto isso, o número de operações de catarata ainda está bem abaixo das necessidades, que atingem apenas 180.000 por ano.

De fato, além do impacto social dessas condições, aparentemente aparentemente deu origem a uma carga econômica muito grande que deve ser apoiada por pacientes com catarata ocular. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Estima-se que o gasto médio de pacientes com cegueira em ambos os olhos atinja RP170-196 milhões, sem incluir custos indiretos devido à perda de produtividade. Nos relatórios de pesquisa de pesquisa, as operações de catarata demonstraram ter um impacto econômico significativo.

Todo US $ 1 invertido para tratamento de catarata pode produzir rendimentos econômicos até US $ 20,5. As cataratas ainda são a principal causa de cegueira em todo o mundo.

Somente em 2020, o número de vítimas atingiu mais de 100 milhões, com 17 milhões deles sofreram cegueira permanente.

Na Indonésia, Lostami disse que 8 milhões de pessoas tinham distúrbios da visão, incluindo 1,6 milhão de casos de cegueira e 81,2% dos casos de cegueira (cerca de 1,3 milhão de pessoas) foram causados ​​por cataratas.

A educação relacionada a essa condição também deve ser incentivada e a cirurgia de catarata deve ser consistente.

E como uma forma de compromisso proativo na apresentação de soluções concretas, Líder de atendimento ocular Na Indonésia, os hospitais e clínicas do JEC Eye apresentam a catarata de Bakti para desempenhar um papel ativo para ajudar a superar essa condição.

Os serviços de serviço social em cirurgia gratuita de catarata para aqueles que precisam estão prontos para serem celebrados, que é uma agenda em comemoração ao 41 aniversário do JEC.

Com um total de 150 beneficiários de pacientes com catarata, a cirurgia livre de catarata também será realizada simultaneamente durante fevereiro de 2025.

Haverá 5 filiais JEC que estão prontas para celebrar a operação gratuita de catarata, a saber, matar @ Mindng, matar o Hospital Jec @ Kedoya, matar Jec Orbit @ makassar e matar JEC @ Pasuruan, com o Kill Jec @ Pasuruan, com com começo Foi realizado na clínica principal Mata Jec @ Bekasi no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

“A otimização da visão e da qualidade de vida é uma ótima visão que continua a tentar desde o seu estabelecimento em 1984. Acreditamos que o olho é um sentido muito vital para os seres humanos”. Disse o presidente da JEC Corporate, Dr. Johan Hutauruk, SP.M (K).

“A visão perdida devido a catarata causa um declínio e até o desaparecimento da produtividade de uma pessoa. Porque, a vítima deve depender de outras pessoas para realizar suas atividades diárias”. Ele continuou.

“Embora a cegueira seja porque as cataratas são classificadas como condições reabilitadas. Muitas pessoas não têm acesso para obter ações adequadas”. Doutor Leve Johan.

“A continuidade do serviço comunitário de cataratas é uma realização real da preocupação de JEC de retornar à visão e à vida produtiva”. Explicado.

JEC concedeu uma cirurgia gratuita de catarata a quase 4.000 pessoas de pessoas que precisam dela nas últimas quatro décadas.

E por quarenta -um ano, a JEC realizou mais de 200.000 cirurgia de catarata para seus pacientes.

Para chegar a beneficiários mais amplos, o JEC Catarak Bakti no aniversário deste ano será implementado simultaneamente em 5 agências distribuídas em 4 cidades e 4 províncias.

“No aniversário do 41º aniversário da empresa, Jec carrega o tema ‘Loving seu trabalho’ para enfatizar que o trabalho de amor não pode ser separado da importância de manter a saúde ocular”. Disse o Dr. Johan Hutauruk. “Portanto, estamos comprometidos em fornecer serviços cheios de cuidados, garantindo que cada indivíduo tenha qualidade e acesso confiáveis ​​aos cuidados oculares. É isso que também aplicamos na implementação do JEC Cataractb”. Ele continuou. “Com a dedicação, experiência e longa experiência da equipe médica do JEC, estamos determinados a ajudar a catarata a recuperar sua visão, permitindo que eles retornem ativamente e se movam produtivamente para que possam realmente amar seu trabalho”. Dr. Johan Hutauruk continuou. A clínica principal de Mata Mata JEC @ Bekasi é a localização inicial do programa Bakti Cataratas. “Como um amortecedor para a área especial de Yakarta, Bekasi é um do país Fale chefe de Mata Mata Mata JEC @Bekasi Dr. Nashrul Ihsan, SPM (K). “Portanto, a aplicação do serviço de catarata em JEC @ bekasi, esperamos que seja no objetivo alcançar aqueles que precisam para que eles sejam independentes e treinados para trabalhar”. Ele acrescentou. Após a operação, os beneficiários também obterão mais serviços gratuitamente, na forma de controles e medicamentos pós -operatórios necessários para concluir a recuperação. Especificamente para lidar com cataratas, todos os ramos dos hospitais e clínicas da JEC Eye, incluindo JEC @ Bekasi, têm serviços integrados integrados: Cataratas, lentes e serviços de cirurgia refrativa, que estão presentes desde o início. Este serviço oferece uma variedade das mais recentes modalidades do exame de tecnologia para diagnosticar cataratas de pacientes. Para medidas de gestão, o JEC oferece uma ampla seleção de terapia de cirurgia de catarata; incluir: Faceemulsificação E Cirurgia de catarata assistida pelo laser de femtosegundos (FLACs).

Como parte da celebração “41 anos de JEC: amo seu trabalho”Ao longo de 2025, os hospitais e clínicas da JEC Eye prepararam vários avanços.

Um deles, a nova inovação de serviços no campo da saúde ocular: spa seco em JEC @kerya, que combina ações médicas e conforto na administração, como no spa.

Enquanto isso, em termos de expansão, a JEC abrirá um novo ramo de JEC @ Kediri no meio do ano. Além disso, a JEC também realizará a 5ª reunião internacional de JEC (JECIM) em abril de 2025, a conferência de especialistas oculares de casa e no exterior.