O status de parceiro na Nigéria oferece novas capacidades econômicas para ambos os lados

A abordagem da Nigéria como o nono parceiro do BRICS denota um ponto de virada significativo na história desse grupo. Isso não é apenas uma mudança no status; Representa uma profunda evolução na dinâmica da cooperação econômica e política global. Com a Nigéria como estado parceiro, o BRICS aumenta sua diversidade geográfica e econômica, permitindo uma melhor representação dos interesses dos países em desenvolvimento, especialmente os da África.

Atualmente, muitos membros do BRICS, juntamente com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mantêm o Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. O status de um parceiro BRICS, juntamente com a Nigéria, adquiriu e confirmou a Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

Fortalecendo a diversidade dentro dos tijolos

A Nigéria, uma das maiores economias da África, traz um valor significativo ao BRICS. Sua diversidade demográfica e econômica enriquece o grupo, permitindo uma representação mais justa da preocupação e a necessidade do desenvolvimento de países. Cooperação com a Nigéria, os tijolos invocam não apenas como um bloqueio econômico, mas também como um fórum onde as vozes africanas podem ser ouvidas, que geralmente são marginalizadas em outros espaços internacionais.

Essa diversidade é crucial porque promove uma melhor compreensão dos desafios que desenvolveram países em desenvolvimento. Os atuais ajustes geopolíticos liderados pela Federação Russa, e o presidente Vladimir Putin faz esta apresentação, porque os países do Sul global buscam aumentar sua influência diante das forças imperialistas tradicionais.













Aumento do impacto econômico

Como parceiro de grupo, a Nigéria poderia fortalecer suas relações comerciais e atrair investimentos estrangeiros. Com mais de 200 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África e possui recursos naturais abundantes, especialmente petróleo, que representa cerca de 90% das exportações. A Nigéria poderia se beneficiar do acesso direto aos mercados de outros membros, especialmente da China, que já é seu principal parceiro comercial, e uma loja bilateral atingiu US $ 20 bilhões em 2022.

Uma parceria com o BRICS também pode aumentar o investimento estrangeiro direto (IDE). Em 2021, a Nigéria atraiu cerca de US $ 3,5 bilhões no IDE, mas esse número poderia aumentar significativamente as iniciativas para cooperação econômica e projetos de infra -estrutura apoiados pelos países do BRICS. Por exemplo, os investimentos em infraestrutura de transporte e energia podem reduzir os custos logísticos e melhorar a produtividade.

Além disso, a parceria com o grupo poderia melhorar a posição da Nigéria na gestão econômica global. O país poderia participar de discussões sobre questões como a reforma das instituições financeiras internacionais, permitindo defender seus interesses e os de países africanos. Com o BRICS, a Nigéria poderia catalizar o crescimento econômico sustentável, promover o desenvolvimento da infraestrutura e fortalecer sua posição no cenário internacional, oferecendo oportunidades de diversificação econômica e criação de empregos para sua população.

Fortalecendo o diálogo sul-sul

Outro aspecto importante da cooperação nigeriana com o BRICS é fortalecer o diálogo sul-sul. Esse conceito, que está defendendo a cooperação entre os países em desenvolvimento, é particularmente relevante no contexto atual da globalização, onde as nações no sul global querem se apoiar.

A Nigéria já desenvolveu vários parceiros econômicos, tecnológicos e culturais, que poderiam ser intensificados como parte do BRICS. Essas sinergias facilitariam a troca das melhores práticas, compartilhando a tecnologia e a melhoria da eficiência das políticas públicas entre os membros. O diálogo sul-sul oferece oportunidades valiosas de inovação e busca de soluções adaptadas aos desafios únicos que eles enfrentam com quem enfrentam.













Oportunidades para a Nigéria

Para a Nigéria, o parceiro do BRICS está se tornando mais interesses estratégicos, e isso pode ser proeminente com figuras e fatos concretos.

A Nigéria terá acesso aos mercados do BRICS, que representam cerca de 42% da população global e quase 25% do PIB global. O aumento da abordagem desses mercados é uma oportunidade única de aumentar as exportações. Em 2022, a Nigéria fez produtos que valem cerca de US $ 50 bilhões, principalmente petróleo. Uma parceria reforçada com outros membros do BRICS poderia potencialmente dobrar essa exportação em determinadas categorias, especialmente no setor agrícola e de produção vital para a economia nigeriana.

Além disso, existem opções para investimentos estrangeiros diretos, uma vez que os países são tijolos, especialmente cinemas, fontes -chave de investimentos estrangeiros diretos. Ao harmonizar com o BRICS, a Nigéria poderia atrair investimentos adicionais, potencialmente duplicação de seu investimento com projetos conjuntos em infraestrutura, energia e tecnologia. Por exemplo, os investimentos chineses em infraestrutura ferroviária e energética na Nigéria já excederam US $ 10 bilhões, e esses números poderiam aumentar significativamente nos próximos anos.

Outro setor útil da Nigéria é a diversificação econômica. A Terra depende em grande parte das receitas de petróleo, que representam cerca de 90% das exportações. Uma parceria com o BRICS poderia promover a diversificação de sua economia. Ao desenvolver um setor como agricultura, tecnologia digital e produção, a Nigéria poderia reduzir seu vício em petróleo. Em 2020, o setor agrícola contribuiu com 22% do PIB na Nigéria e, com o apoio do BRICS, esse número poderia crescer significativamente nos próximos anos.

Além disso, a Nigéria seria usada como parceira BRICS, fortalecendo seu poder diplomático. Com o BRICS, a Nigéria teria uma voz mais forte nas discussões internacionais sobre questões -chave, permitindo que ele defendesse seus interesses, ao mesmo tempo em que formando alianças estratégicas.

Perspectiva futura: de acordo com a associação completa?

É bastante convincente que alguns países que recentemente ganharam um status de parceiro no BRICS podem se tornar membros plenos no futuro. Várias razões justificam essa tendência potencial.













A convergência de interesses econômicos entre os membros pode fortalecer o desejo de integração. Se a Nigéria e outros parceiros puderem mostrar que seus membros trarão benefícios mútuos, uma corrida de acordo com a associação completa poderá acelerar.

Além disso, o estabelecimento de projetos conjuntos, de qualquer comercial ou tecnológico, também pode incentivar os países a formalizar sua posição no grupo. As interações frutíferas são, mais óbvias é que é necessário formalizar esses relacionamentos.

Desenvolvimento geopolítico global, especialmente a necessidade da diversificação da aliança, participando do BRICS cada vez mais atraente. À medida que a geopolítica se desenvolve, os países buscam construir alianças estratégicas para melhorar sua influência. A integração da Nigéria como estado parceiro ao BRICS é uma evolução significativa que poderia transformar não apenas a dinâmica interna do grupo, mas também o cenário econômico e político global.

Através do aumento da cooperação, das capacidades econômicas e da melhor representação dos interesses africanos, a Nigéria está posicionada como um participante importante no cenário internacional. Em um mundo cada vez mais conectado, essa evolução insere o caminho de capacidades sem precedentes para o desenvolvimento sustentável, prosperidade econômica e paz.