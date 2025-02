Contador 3: O diretor falou com Ben Affleck sobre o possível terceiro filme

Gavin O’Connor falou com Ben Affleck sobre um potencial O contador 3.

Affleck interpretou Christian Wolff no contador de 2016, dirigido por O’Connor. O’Connor e Affleck retornaram ao contador 2, que será lançado no sul pelo sudoeste em março de 2025 antes de chegar aos cinemas em todo o país no mês seguinte.

Embora não tenha havido nenhuma confirmação oficial no momento do contador 3, O’Connor já tem algumas idéias.

O que Gavin O’Connor disse sobre o contador 3?

Falar com Vanity FairO’Connor disse que sempre quis que o balcão se tornasse uma trilogia.

“Tenho muitas idéias sobre o que fazer com o terceiro. Estou pensando nisso há muitos anos ”, disse ele.

Enquanto O’Connor falou com Affleck sobre onde a história poderia ir mais tarde, Affleck diz que está estritamente focado no lançamento do contador 2 neste momento.

“Estou muito ciente do fato de você ter que ganhar outro filme”, ​​explicou Affleck. “A pior dificuldade é armazenar muitas de suas boas idéias para a próxima parcela. Se você não criar uma demanda por interesses na primeira vez em que sair, você só tocará em uma casa vazia.

Juntamente com Affleck, o contador 2 verá Jon Bernthal, JK Simmons e Cynthia Addai-Robinson repetirem seus respectivos papéis como Brax, Ray King e Marybeth Medina. Anna Kendrick, que interpretou Dana Cumming no primeiro filme, não volta à sequência.

“Christian Wolff é retirado do esconderijo pela agente do Tesouro Marybeth Medina depois que alguém próximo a eles é morto por assassinos desconhecidos”, diz a sinopse do Accorrent 2. “Para resolver o assassinato, Wolff deve recrutar a ajuda de seu irmão Brax separado, mas muito letal.

O contador 2 será divulgado nos cinemas dos Estados Unidos em 25 de abril de 2025 pelos estúdios da Amazon MGM através do Metro-Goldwyn-Mayer.