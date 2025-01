Conteúdo viral no Blok M acusado de permissão, Pramono: organizações de massa não podem extorquir

Jacarta – O governador eleito de Jacarta, Pramono Anung, respondeu a taxas ilegais (extorsão) na área de Blok M, Jacarta. Ele alegou que a extorsão não ocorreria após sua nomeação como governador.

“Portanto, quando eu assumir o cargo, uma das coisas com que lidarei é a extorsão no terreno. Isso não pode acontecer”, disse Pramono em Jacarta, domingo, 12 de janeiro de 2025.

 Governador eleito de Jacarta, Pramono Anung no Pullman Hotel, Jacarta, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Jacarta, como cidade global, explicou Pramono, deve melhorar os impostos ilegais. Ele prometeu que futuros impostos ilegais seriam seriamente abordados.

“Jacarta, como cidade global, uma das coisas que precisa ser melhorada é que não ocorram impostos ilegais como esse. Então é claro que lidaremos com esse tipo de coisa”, explicou.

Pramono continuou, as organizações comunitárias (ormas), como parceiras do governo, participarão na gestão do parque. No entanto, ele enfatizou que as organizações de massa não deveriam cobrar impostos ilegais.

“Portanto, as organizações de massas também serão nossas parceiras, mas não devem cobrar impostos ilegais. Essa é a questão. Devemos empregá-las e dar-lhes espaço para o fazer”, disse ele.

De acordo com um vídeo viral nas redes sociais, os visitantes do Literacy Park que criavam conteúdo foram repreendidos por um homem que se acredita pertencer a uma organização de massa.

A pessoa então pediu permissão ao visitante para criar conteúdo. O homem disse que para criar conteúdo é preciso ter autorização dos jovens de Pancasila.

“Isso mesmo, se você não quer que alguém cuide de você no meio da estrada, ninguém vai cuidar de você. Se você andar de caiaque no parque, M Bloc (deve ter licença)”, disse o homem disse.