Continuam os esforços para preencher vagas no departamento elétrico

Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited (TNPDCL) enviou uma proposta ao governo estadual para preencher vagas de pessoal técnico e não técnico. As vagas no TNPDCL formadas a partir da Tangedco, deixaram os quadros existentes, nomeadamente os trabalhadores técnicos envolvidos na gestão da operação e manutenção do fornecimento de energia, sobrecarregados com trabalhos pesados.

Um alto funcionário do TNPDCL que confirmou o acúmulo de vagas disse que a proposta de preenchimento de vagas de pessoal técnico e não técnico está em estágio avançado de aprovação pelo governo do estado. Ao receber a aprovação, a Comissão de Serviço Público de Tamil Nadu (TNPSC) iniciaria o processo de recrutamento. Segundo o responsável máximo do departamento de electricidade, estavam vagos 750 lugares de auxiliares de engenharia (AE), 750 lugares de cablagem e auxiliares e 500 lugares de pessoal não técnico. As vagas seriam preenchidas em setembro deste ano, acrescentou o responsável.

O departamento de electricidade tem enfrentado uma escassez de pessoal técnico, composto por engenheiros auxiliares, electricistas e ajudantes, e consultores na categoria de pessoal não técnico. A escassez de pessoal técnico na cidade sobrecarregou os funcionários da secção de operação e manutenção com uma carga de trabalho adicional.

Um funcionário do Sindicato dos Engenheiros do Conselho de Eletricidade de Tamil Nadu disse que em vários escritórios de seção, um AE deve assumir o comando de dois escritórios de seção, bem como cabeadores e ajudantes que trabalham para restaurar o fornecimento de energia em caso de interrupções.

O TNEPEU também enviou uma representação ao Presidente e Diretor Geral do TNPDCL para preencher as vagas do corpo técnico através de promoção, visto que existem vários candidatos elegíveis.