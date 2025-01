Contra o sêmen Padang, o treinador do PSS Sleman quer manter uma tendência positiva

Bantul, vivo – O PSS Sleman jogará o próximo jogo da temporada 2024/2025 da Liga 1 contra o Semen Padang FC. O duelo entre essas duas equipes será realizado no Estádio Sultan Agung, Bantul Regency, DIY, no domingo, 26 de janeiro de 2025, à tarde.

Durante a partida contra o Semen Padang, o treinador do PSS Sleman, Mazola Junior, queria manter a tendência positiva de que a equipe apelidou de Java Super Eagles. Dos últimos três jogos disputados, o PSS Sleman nunca experimentou derrota.

Mazola acredita que essa condição é mantida pelo PSS Sleman. No entanto, Mazola admitiu que lutar contra o sêmen Padang não foi uma luta fácil para o PSS Sleman.

“O jogo definitivamente não será fácil. Não devemos ver o Semen Padang como no primeiro turno. Vamos vê -los no segundo turno. Temos que lutar muito para vencer”, disse Mazola, no sábado, 25 de janeiro de 2025 .

No entanto, contra o Semen Padang, o PSS Sleman não pôde jogar com o time completo. Um de seus principais defensores, Cleberson, certamente estará ausente do partido.

Cleberson estava fora de jogo devido a uma lesão no tendão de Corva. No entanto, Mazola disse que tinha um jogador substituto preparado.

“Não quero falar sobre jogadores que não podem jogar. Sabemos que (Cleberson) tem um papel importante para o time. Mas sabemos que o substituto de Cleberson fará tudo o que ele pedir no jogo”, explicou Mazola.