O homem de 59 anos foi detido no aeroporto da Nigéria Lagos depois de tentar contrabandear 81 cocaína de um contrabando interno

O homem foi preso no Aeroporto da Nigéria, Lagos, por tentar contrabandear 81 pellets de cocaína no estômago, segundo as autoridades. A Agência Nacional para a Implementação da Lei de Medicamentos (NDLEA) deteve Chijioke Igbokwe, 59) depois que a varredura corporal descobriu substâncias ilegais, informou a agência no domingo.

A prisão ocorreu em 26 de janeiro, durante a aprovação do passageiro de entrada para um voo da Etiópia Airlines. Igbokwe foi colocado sob observação na instituição médica da agência.

“Depois de cinco dias, ao observar a excreção, ele só conseguiu jogar fora 24 pellets após uma intervenção médica inicial na instituição médica da agência e hospital para ensinar a Universidade de Lagos (Lasuth) Ikeja”. Porta -voz ndlea femi babe sid.

Devido a complicações, os médicos foram forçados a realizar laparotomia diagnóstica para obter os 57 pacotes restantes do Igbokwe. Um total de 1.943 kg de cocaína foi removido de seu corpo.













Investigates revelou que Igbokwe, que afirma que o comerciante de roupas da arena em Oshoda, Lagos, deixou a cidade em 22 de janeiro para Addis Ababa na Etiópia. Havia 81 cocaína no dia 2 de janeiro, antes de embarcar em um voo para Beirute, no Líbano, para entregar uma remessa ilegal com uma taxa de US $ 3.000.

Ao chegar a Beirute, ele foi rejeitado por sua entrada devido a fundos insuficientes e foi deportado de volta para Addis Abeba. Depois de não excretar drogas, ele retornou a Lagos em 25 de janeiro, onde foi preso no dia seguinte.

O presidente da NDLE, o brigadeiro -general aposentado Buba Marwa elogiou os policiais envolvidos no caso e alertaram indivíduos envolvidos no comércio de drogas para pôr em risco suas próprias vidas e vidas de outras pessoas.

Leia mais:

UE acusada de permitir o comércio de escravos de migrantes na África

Em 2024, a NDLEA prendeu 18.500 traficantes de drogas e apreendeu 2,6 milhões de libras de drogas ilegais.