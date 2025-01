Contratações no setor privado desaceleram: ADP

As contratações e o crescimento salarial no setor privado dos EUA desaceleraram em dezembro do ano passado em vários setores, de acordo com um relatório lançado na quarta-feira.

O relatório Always Designing for People (ADP) concluiu que cerca de 122 mil empregos no setor privado foram criados em dezembro, cerca de 24 mil a menos do que o total de 146 mil de novembro.

“O mercado de trabalho desacelerou para um ritmo de crescimento mais modesto no último mês de 2024, com uma desaceleração nas contratações e no crescimento dos salários”, disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson. “O setor da saúde destacou-se no segundo semestre do ano, criando mais empregos do que qualquer outro setor.”

De acordo com o relatório, com uma desaceleração nas contratações em vários setores, o setor manufatureiro continuou a estagnar, contraindo-se pelo terceiro mês consecutivo.

A indústria de serviços teve a maior taxa de sucesso em dezembro, criando 112 mil empregos. Notavelmente, as indústrias de educação e serviços de saúde criaram 57.000 empregos no último mês de 2024. As indústrias de lazer e hospitalidade ficaram em segundo lugar na indústria de serviços, acrescentando 22.000 empregos, de acordo com o relatório.

No setor de produção de bens, a construção criou 27 mil empregos, enquanto a indústria sofreu a maior desaceleração, perdendo 11 mil empregos, mostrou o relatório.

O oeste dos Estados Unidos criou 82 mil empregos, a maior parte das quatro regiões. O Centro-Oeste teve o pior desempenho em dezembro, contribuindo com 7.000 empregos, segundo o relatório.

O crescimento salarial para quem mudou de emprego foi de 7,1%, ligeiramente abaixo dos 7,2% de Novembro. O crescimento salarial anual para aqueles que mantiveram os seus empregos foi de 4,6 por cento, a recuperação mais lenta desde julho de 2021, observou a ADP.

Fonte