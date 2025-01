Contrato assinado para trabalhadores estaduais, um aumento em 165 euros

A renovação do contrato com funções centrais (ministérios, autoridades fiscais e autoridades públicas não econômicas) foi assinada em Aran após a aprovação por um pátio de contabilidade, um acordo referente a aproximadamente 195.000 trabalhadores.

O acordo para o período de três anos 2022-24, para o qual um aumento médio de 165 euros por mês deve ser totalmente funcional, assinado por FP-CISL, Confsal UNSA, FLP e Confentità FP, que juntos representam 54,6 % dos trabalhadores . Federações públicas CGIL, UIL e USB não assinaram. O aumento estará no salário entre fevereiro e março.

