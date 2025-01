Conversas sobre o ‘Território Fronteiriço de Nagaland’ serão realizadas na quarta-feira

As negociações tripartidas sobre a formação do Território Fronteiriço de Nagaland (FNT), que compreenderá seis distritos do leste do estado, serão realizadas na quarta-feira, disseram autoridades.

A organização Naga ENPO, que tem exigido um estado separado abrangendo esses seis distritos, disse no mês passado que tinha aceitado “temporariamente” a proposta do Centro para um mecanismo ao abrigo do qual seria concedido à região um certo nível de autonomia.

As primeiras conversações tripartidas no estado sobre o assunto serão realizadas entre representantes do Centro, do governo estadual e da Organização Popular de Nagaland Oriental (ENPO) no distrito de Chumoukedima, disseram autoridades. O representante do Centro, AK Mishra, chegou ao estado durante o dia.

Alegando que as partes orientais de Nagaland foram negligenciadas em todos os sectores desde que o estado de Nagaland foi criado em 1963, a ENPO tem exigido a criação de um Estado desde 2010. Pressionando a sua exigência, a organização boicotou as eleições de Lok Sabha e a Organização Local Urbana deste ano.

No dia 30 de outubro, o Conselho de Ministros do estado deliberou sobre a demanda pendente da ENPO, órgão máximo dos seis distritos da região leste do estado, para a criação do FNT.

Esses distritos (Kiphire, Longleng, Mon, Noklak, Shamator e Tuensang) abrigam oito tribos: Chang, Konyak, Phom, Tikhir, Sangtam, Yimkhiung, Khiamniungan e também uma seção de Sema.