‘Converta UAS na Universidade Agrícola Integrada’

A Associação de Professores e Funcionários da Universidade de Ciências Agrícolas (UAS), Bengaluru, e a Associação de Ex -Estudantes da Universidade Agrícola, Hebbal, pediram ao Governo do Estado que converta o UAS em uma universidade agrícola integrada no modelo Mandya e Shivamogga. Universidades Agrícolas.

Em uma entrevista coletiva no sábado, TK Prabhakar Shetty, membro do Conselho de Administração da Universidade, disse que, como o gabinete do estado havia aprovado o estabelecimento da Universidade Agrícola integrada a Mandya, os UAs se limitariam às regiões de Bengaluru e Chantamani.

No entanto, o comitê liderado por S. Rajendra Prasad sobre o estabelecimento de uma Universidade Agrícola em Mandya recomendou que o UAS se tornasse uma universidade agrícola integrada como universidades agrícolas Shivamogga e Mandya. Portanto, ele instou o governo a transformar o UAS em uma universidade integrada e levar o distrito de Chitradurga.

HL Harish, presidente da Associação de Estudantes, KS Rajashekarappa, presidente da Associação de Professores da UAS, e outros estavam presentes.